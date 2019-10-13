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Toyota представила воднемобіль другого покоління: на скільки вистачить заряду
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Компанія Toyota анонсувала воднемобіль другого покоління Mirai. Дивіться, як виглядає новинка!
Воднемобіль другого покоління зможе їздити на одному заряді 600-700 км.
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Зовні Mirai є фастбеком, а в профіль нагадує Audi A7. Також він отримає агресивну решітку радіатора з безліччю горизонтальних планок. Mirai другого покоління має довжину 4973 мм, ширину – 1884 мм, висоту – 1468 мм і колісну базу – 2918 мм.
Новинка отримала задньопривідну платформу. Гібридна силова установка "видобуває" енергію із взаємодії водню і кисню. Повідомляється також, що в порівнянні з першим поколінням, дальність ходу авто на одному заряді зросла на 30%. Так Mirai зможе проїхати приблизно 600-700 км.
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