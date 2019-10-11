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Porsche працює над створенням свого літаючого автомобіля
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Німецький автовиробник Porsche й американський авіаційний гігант Boeing спільно спроєктують електричний аерокар. Технічні подробиці про літаючий автомобіль наразі невідомі: німецька компанія обмежилася двома рендерами майбутнього транспортного засобу.
Внутрішні дослідження Porsche показують, що ринок міської малої авіації набере обертів після 2025 року. До цього моменту мегаполіси будуть заповнені наземними транспортними засобами, а повітряні шатли стануть дешевшими та мобільнішими. До цього часу Porsche та Boeing планують випустити компактний літальний апарат преміум-класу для особистих потреб.
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Керівник напряму "Продажі і Маркетинг" Porsche AG Детлев фон Платен підкреслив, що німецький бренд прагне "розширювати свої можливості як виробник спортивних автомобілів". У довгостроковій перспективі така стратегія може означати перехід у "третій вимір подорожей". Ми об'єднаємо сильні сторони провідних світових компаній, щоб охопити ключовий сегмент ринку в майбутньому, – підсумував топ-менеджер.
На першому етапі фірма Porsche співпрацюватиме з "дочкою" Boeing – компанією Aurora Flight Sciences. У січні колектив Aurora провів перші льотні випробування автономного пасажирського безпілотника з вертикальним зльотом і посадкою.
Тема "повітряної мобільності" набирає обертів, і до неї проявляють інтерес навіть державні структури. У 2017 році німецький стартап Volocopter та міністерство транспорту Дубая провели випробування прототипу безпілотного літаючого таксі. Влада міста розраховує в найближчі п'ять років зробити пасажирські мультикоптери одним з видів суспільно транспорту – пасажиру достатньо буде викликати дрон за допомогою програми на смартфоні, як машину Uber.
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