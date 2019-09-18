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Електромобіль Tesla радикально переробили в спорткар: відеоогляд

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Tesla Model 3 переробили в спорткар - фото 1
Tesla Model 3 переробили в спорткар / carscoops

Власник електромобіля Tesla Model 3 звернувся в дизайнерське бюро Ferrada, щоб перетворити свій електрокар 2018 року випуску в занижений спорткар. Ролик з демонстрацією результату роботи дизайнерів опублікували в YouTube.

Електромобіль Tesla Model 3 отримав фірмові легкосплавні 20-дюймові диски FR7, пофарбовані "під срібло", які повністю ховаються під колісними арками. Крім цього авто оснастили і регульованою динамічною пневмопідвіскою.

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Дизайнери також оновили зовнішню геометрію електромобіля завдяки передньому і задньому обважуванням, і перефарбували капот в чорний колір.

Автори ролику також засумнівалися, чи підуть оновлені характеристики переробленого седана на користь гоночним характеристикам авто, проте похвалили ініціативу дизайнерів.

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Джерело: carscoops
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