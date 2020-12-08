Toyota анонсувала новий електричний кросовер: чим здивує авто

Компанія Toyota представила перший офіційний тизер майбутнього електричного кросовера, який стане піонером нової батарейної лінійки японської марки. Наразі безіменний автомобіль побудують на платформі, розробленій спільно з Subaru.

В основу електрокара ляже нова архітектура e-TNGA, яку в майбутньому Toyota планує використовувати як базу для ще п'яти "зелених" моделей. Гнучка платформа дозволить варіювати довжину колісної бази, а також використовувати різні типи приводу та акумулятори різного об'єму.

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Першим в лінійці стане кросовер, який ви бачите на лаконічному скетчі. За габаритами він буде схожий з RAV4 і отримає статус глобальної моделі, однак на старті основними покупцями в Toyota бачать європейців. Про дизайн майбутньої новинки можна судити з патентів, які раніше просочилися в мережу: на них видно кросовер зі стрімкими лініями кузова і виступами на кормі і передній частині: аналогічні зображені й на тизері.

За планами Toyota, на платформі e-TNGA будуть побудовані ще п'ять автомобілів: три кросовери, найкомпактніший з яких розробляють спільно з Suzuki, седан і мінівен.

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