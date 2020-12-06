Пілот посадив літак прямо на шосе і зачепив кросовер Ford: відеофакт

В YouTube з'явилося відео незвичайної ДТП за участю легкого одномоторного літака Bellanca Viking і кросовера Ford Explorer. Інцидент стався на автотрасі в американському штаті Міннесота.

Як відомо, через відмову двигуна пілоту довелося садити літак на шосе. Під час посадки Bellanca Viking "наздогнав" автомобіль, який рухався в попутному напрямку і зачепив його крилом. Від удару Ford Explorer розвернуло на 180 градусів.

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Керував літаком досвідчений 52-річний пілот Крейг Гіффорд, який неодноразово брав участь у змаганнях по авіафрістайлу. Але досвід польотів не допоміг йому уникнути зіткнення з авто на землі. Крила літака перекрили всі три смуги руху. З іншого боку, ДТП вийшло не настільки вже серйозним.

Як повідомляється, ні сам Гіффорд, ні пасажирка літака, ні водійка кросовера не постраждали. Щоб прибрати розбитий літак з шосе, поліцейським довелося перекрити рух і викликати спецтехніку. Операція з очищення дороги від наслідків аварії зайняла кілька годин.

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