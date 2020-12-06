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Найменший Jeep з Lego вразив підготовкою до бездоріжжя

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Найменший Jeep з Lego вразив підготовкою до бездоріжжя - фото 1

Компанія Lego випустила новий набір з серії Lego Technic, продажі якого стартують 1 січня 2021 року. Всього за 49,99 долара фанатам марки Jeep пропонують копію позашляховика Wrangler в класичному чорно-жовтому забарвленні і відмінною фізикою.

У зібраному вигляді моделька Jeep Wrangler досягає 24 см в довжину і 13 см в ширину. Всього в наборі 665 деталей. У позашляховика – фірмова передня решітка з сімома вертикальними прорізами, круглі фари, лебідка, масивні покришки для агресивного бездоріжжя і запасне колесо на кормі. Ще одна особливість – відкриваються двері і капот.

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Іграшковий варіант Jeep Wrangler Rubicon дійсно дуже схожий з реальною моделлю. Як зазначає дизайнер Lego Technic Ларс Тігесен, для команди було важливо зберегти багато знакових деталей позашляховика у репліці.

Нинішній Jeep Wrangler – далеко не перша модель, яку можна зібрати з Lego. Раніше данська компанія представила суперкар Lamborghini Sian, який став частиною Lego Technic Ultimate Series. У колекції також числяться гіперкар Bugatti Chiron і купе Porsche 911.

Найменший Jeep з Lego вразив підготовкою до бездоріжжя - фото 438035

Найменший Jeep з Lego вразив підготовкою до бездоріжжя - фото 438036

Найменший Jeep з Lego вразив підготовкою до бездоріжжя - фото 438037

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Джерело: moparinsiders
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