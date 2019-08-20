Тотальне фіаско: дороги на сонячних батареях не витримали реальних умов

У Франції розвалилася 1,6-кілометрова ділянка дороги Wattway, що складається з сонячних панелей. Траса перебувала в експлуатації всього три роки, але цього часу вистачило, щоб вона вийшла з ладу через численну кількість тракторів, а також негоду.

Рух першою тестовою ділянкою Wattway, на будівництво якої витратили п'ять мільйонів євро, запустили у 2016 році. Тоді Агентство з навколишнього середовища і енергетики Франції заявило, що така дорога здатна генерувати електроенергію для селища з п'ятитисячним населенням, а Wattway живила енергією ліхтарні стовпи в місті Турувр -о-Перш. Але один за одним почали спливати вади покриття з фотоелементів, яке займало площу 3000 квадратних метрів.

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По-перше, воно виявилося дуже гучним, у результаті чого місцевій владі довелося обмежити швидкість на ділянці 70-ма кілометрами на годину. По-друге, замість заявлених 150 000 кВт/год виробленої енергії до 2019 року дорога "видавала" лише 40 000 кВт/год, у результаті чого річний прибуток знизився з 10 500 євро до 3 100 євро. Виявилося, що зниження ефективності пов'язано з тим, що Wattway прийшла в непридатність – свою роль зіграли дощі та гусенична техніка.

Компанія Colas, яка відповідала за розробку дороги з сонячних панелей, визнала свій промах і заявила, що Wattway розберуть. За словами представників фірми, їм спочатку не слід було укладати полотно з фотоелементів на настільки довгій ділянці. Краще було б сконцентрувати зусилля на невеликих зонах площею три, шість або дев'ять квадратних метрів – такі майданчики дозволили б забезпечити енергією дорожні камери й освітлення зупинок громадського транспорту. У своїх подальших проектах Colas має намір дотримуватися саме такого підходу.

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