Названа найпопулярніша модель електрокара в Україні

Електромобілі впевнено набирають популярність у нашій країні. Дізнайтеся, які з них мають найбільший попит!

Кількість електромобілів в Україні постійно збільшується. За сім місяців (з січня по липень 2019) попит на екологічно чистий транспорт у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився на 53 відсотки. За цей час вітчизняні автомобілісти придбали 4035 електромобілів, з яких 3742 приватні, а 293 комерційні.

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Україна є одним зі світових лідерів за темпами зростання продажів електромобілів. Левова частка серед них – старі. На них припав 91 відсоток реєстрацій в січні-липні цього року.

Найпопулярнішою "електричкою" у нас кілька років поспіль є Nissan Leaf – з січня по липень українські номери отримали 1899 таких машин. На другому місці рейтингу популярності електрокарів один з найдорожчих представників цього сегмента – Tesla Model S (318 машин). На третьому місці – BMW i3 (216), на четвертому – Fiat 500e (178). П'яте місце між собою розділили Renault Zoe і VW e-Golf (по 154 машини).

Nissan Leaf

Серед комерційних електроавтомобілів абсолютним лідером виявився Renault Kangoo Z.E. За сім місяців 2019 року в сервісних центрах МВС зареєстровано 272 машини цієї моделі.

Renault Kangoo Z.E

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