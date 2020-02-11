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Totallee випустила чохли для наступника iPhone SE
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Американський виробник аксесуарів для смартфонів Totallee почав приймати попередні замовлення на чохли для iPhone 9, який мають показати у березні 2020 року.
Компанія створила чохли для наступника iPhone SE ґрунтуючись на чутках і витоках щодо майбутнього бюджетного смартфона Apple.
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Totallee обіцяє доставити аксесуари для iPhone 9 24 березня. Чохли доступні в трьох в кольорах: матовому білому, матовому чорному і прозорому. Вартість чохлів для iPhone 9 становить $ 35.
З чуток, iPhone 9 отримає 4,7-дюймовий дисплей, кнопку Home з Touch ID, одну камеру на задній панелі, чип A13 і 3 ГБ оперативної пам'яті. Вартість iPhone 9 з 64 ГБ вбудованої пам'яті складе $ 399. Дизайн пристрою буде схожий з iPhone 8.
Очікується, що Apple представить новий смартфон у березні 2020 року.
Утім, випуск нових iPhone 9 (або SE 2) може затриматися через те, що основний виробничий партнер Apple, Foxconn, почав виробляти медичні маски для боротьби з поширенням коронавірусу. Дочірня компанія Foxconn переобладнала виробничі лінії у Шеньчжені для виготовлення медичних масок для співробітників. Спочатку компанія буде виробляти сотні тисяч масок, а до кінця місяця Foxconn планує випускати по два мільйони масок на день.
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