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Foxconn займеться виробництвом медичних масок замість збірки iPhone

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Виробничий партнер Apple почав випускати медичні маски - фото 1
Виробничий партнер Apple почав випускати медичні маски

Основний виробничий партнер Apple, Foxconn, почне виробляти медичні маски для боротьби з поширенням коронавірусу.

За повідомленнями агентства Reuters, дочірня компанія Foxconn переобладнала виробничі лінії у Шеньчжені для виготовлення медичних масок для співробітників. Спочатку компанія буде виробляти сотні тисяч масок, а до кінця місяця Foxconn планує випускати по два мільйони масок на день.

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Крім цього, компанія закликала співробітників не повертатися на завод зі збірки iPhone у Шеньчжені 10 лютого, як це було заплановано раніше.

Foxconn наразі займається випуском медичних масок - фото 384846
Foxconn наразі займається випуском медичних масок

Видання Bloomberg опублікувало звернення керівництва Foxconn до співробітників заводу в Шеньчжені:

"Щоб гарантувати здоров'я і безпеку кожного і дотримуватися державних заходів з профілактики вірусів, ми наполегливо закликаємо вас не повертатися в Шеньчжень. Ми повідомимо вам про ситуацію у місті. Компанія буде захищати права і пов'язані з роботою інтереси кожного співробітника протягом усього терміну. Ми проінформуємо вас про подальші дії".

Також у компанії просять не повертатися на завод у Шеньчжені - фото 384847
Також у компанії просять не повертатися на завод у Шеньчжені

Раніше аналітики заявили про те, що ситуація з коронавірусом у Китаї може призупинити виробництво iPhone й інших гаджетів Apple.

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Джерело: Reuters
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