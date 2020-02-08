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Foxconn займеться виробництвом медичних масок замість збірки iPhone
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Основний виробничий партнер Apple, Foxconn, почне виробляти медичні маски для боротьби з поширенням коронавірусу.
За повідомленнями агентства Reuters, дочірня компанія Foxconn переобладнала виробничі лінії у Шеньчжені для виготовлення медичних масок для співробітників. Спочатку компанія буде виробляти сотні тисяч масок, а до кінця місяця Foxconn планує випускати по два мільйони масок на день.
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Крім цього, компанія закликала співробітників не повертатися на завод зі збірки iPhone у Шеньчжені 10 лютого, як це було заплановано раніше.
Видання Bloomberg опублікувало звернення керівництва Foxconn до співробітників заводу в Шеньчжені:
"Щоб гарантувати здоров'я і безпеку кожного і дотримуватися державних заходів з профілактики вірусів, ми наполегливо закликаємо вас не повертатися в Шеньчжень. Ми повідомимо вам про ситуацію у місті. Компанія буде захищати права і пов'язані з роботою інтереси кожного співробітника протягом усього терміну. Ми проінформуємо вас про подальші дії".
Раніше аналітики заявили про те, що ситуація з коронавірусом у Китаї може призупинити виробництво iPhone й інших гаджетів Apple.
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