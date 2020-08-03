Торт з орео і нутеллою: Оля Сумська розповіла, як приготувати смачний десерт без випікання

Відома українська артистка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками простим рецептом торта, який не потрібно пекти. Літній десерт з орео і нутеллою припаде до душі кожному любителю солодкого.

Смачний торт без випічки – мрія будь-якого кулінара, особливо влітку, коли не хочеться нічого гарячого і димлячого. Саме тому варто приготувати простий десерт з продуктів, які часто бувають вдома.

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Рецепт торта без випічки

Інгредієнти

Печиво орео або звичайне печиво до кави;

Вершки 20-30%;

Нутелла;

Волоські горіхи або кеш'ю;

200 мл кондитерських вершків для збивання;

Цукрова пудра.

Приготування

Візьміть печиво і перемеліть його в блендері. Потім додайте туди трохи вершків, щоб маса була не рідкою, але пружною. Кількість печива і вершків визначте, виходячи з розміру форми і бажаної товщини коржа. Викладіть суміш в силіконову або застелену папером для випічки форму. Далі змастіть ваш корж нутеллою і додайте горішки. Потім покладіть перший шар торта в холодильник на годину.

Візьміть кондитерські вершки для збивання, і доведіть міксером до густої консистенції. Додайте до них трохи цукрової пудри, але не переборщіть, адже печиво і нутелла теж солодкі. Далі, акуратно вимішуючи, викладіть вершки в форму з печивом і поставте в холодильник ще на дві години (або в морозилку на годину, якщо ви поспішаєте).

Прикрасити торт можна чим завгодно, від м'яти до ягід і шоколадної крихти.

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