Названо найкращий в світі смартфон для селфі

Фахівці ресурсу DxOMark назвали селф-камеру флагмана Samsung Galaxy S10 Plus найкращою на ринку смартфонів.

Відомо, що фронтальна камера у гаджета подвійна і використовує 8-мегапіксельний датчик для визначення глибини і створення ефекту боке в портретному режимі.

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Не так давно фахівці ресурсу провели тестування і встановили, що за своїми можливостями камерофона флагман Samsung не поступається визнаним лідерам Huawei Mate 20 Pro і P20 Pro.

У той час, як основна камера Galaxy S10 Plus все ж демонструє певні недоліки при фотографуванні, фронтальна ж справляється зі зйомкою чудово, і виводить гаджет в лідери в цій галузі.

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