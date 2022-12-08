Топлес та в образі звабливої феї: модель Демі Роуз розбурхала новими фото – 18+

Популярна модель Демі Роуз не припиняє тішити фанатів атмосферними кадрами. Цього разу красуня поділилась новим фантастичним образом та мінімалістичним фото топлес.

27-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде сторінку в інстаграмі, де має майже 20 мільйонів підписників. І з кожним днем шанувальників стає все більше, адже красуня з ангельською вродою та нетиповими для моделей параметрами захоплює з першого погляду. До того ж вона зовсім не має комплексів щодо своєї фігури та часто позує у відвертих і чуттєвих образах. І свіжі знімки Демі це лише підтверджують, пише Радіо MAXIMUM.

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Роуз опублікувала не лише інтимне чорно-біле фото топлес з недавньої фотосесії, а й постала перед фанатами в образі казкової феї. Крихітна сукня, довге волосся з чарівними прикрасами та незвичайний будиночок, як у фантастичних фільмах, - все це створило особливу атмосферу. Тому не дивно, що за короткий час дівчину засипали вподобайками та коментарями з компліментами.

Джерело фото: instagram.com/demirose

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