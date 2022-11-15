Молодша копія Меган Фокс: модель Клаудія Аленде захопила новими фото

Модель Клаудія Аленде продовжує тішити прихильників свіжими фото зі своїх буднів. Цього разу красуня похизувалась розкішною фігурою у стильних образах.

29-річна бразильська співачка, модель та бізнесвумен Клаудія Аленде (Claudia Alende) активно веде профіль в інстаграмі, де має приблизно 9 мільйонів шанувальників. Все тому, що харизматична дівчина неймовірно схожа на зірку "Трансформерів" Меган Фокс, передає Радіо MAXIMUM.

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Дівчина регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів та різноманітних заходів, створюючи добірки кадрів за певний період. І свіжа серія неабияк припала до душі фанатам. На знімках Клаудія постала не лише у своєму звичному одязі, а й у розкішній сукні та спідньому.

Джерело фото: instagram.com/claudiaalende

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