"Топило завжди": у мережі показали архівне фото підтопленого Києва

Дощ з грозою в ніч на 19 серпня сильно затопив центральні вулиці Києва. Зі складними наслідками негоди комунальники змушені були боротися весь наступний день.

Втім, ситуація із затопленими вулицями Києву знайома вже багато років. Таку думку висловив в Facebook колишній дипломат, журналіст Бачо Корчілава. На підтвердження своїх слів він показав фото, датоване 1970-1971 роками, на якому відображена залита водою вулиці.

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"Це теж Київ. Повінь, 1970 рік. В районі Лівобережки. Тоді і морозиво було смачніше, і профі у владі, але топило під час дощів завжди", – написав він.

Однак в коментарях під постом розгорілася дискусія. Інші користувачі соцмережі відзначають, що Корчілава наводить як приклад лівий берег Києва, більш низинний, а не правий, розташований на пагорбах.

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