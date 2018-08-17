Новий метод прибирання українського комунальника розсмішив мережу

У мережі стало популярним відео з прибиральником на гіроборді на одній з вулиць Києва. Очевидці зняли "ноу-хау" співробітника комунальної служби.

Ролик, опублікований на сторінці користувача Івана Сидора в Facebook, викликав напад сміху у користувачів мережі.

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"Українець сконструював робота-прибиральника. Винаходом вже зацікавилися японські вчені", – іронічно підписав відео автор.

Відео активно набирає перегляди і коментарі користувачів.

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