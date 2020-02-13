На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ТОП найкрасивіших міст планети, які слід відвідати
-
- 20
Amateur Photographer попросив фотографів-любителів розповісти про найчарівніші місця планети, які варто відвідати у 2020 році. Топ-20 найкращих опублікували на сайті журналу.
Автор статті Геофф Харріс впевнений, що сьогодні можна знайти фото практично з усіх куточків світу. Але є розрекламовані локації, які постійно з'являються в стрічці новин, а є маловідомі, які анітрохи не гірші за перші. Саме вони і увійшли до збірки.
Варте уваги: Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
Топ незвичайних місць для фотографів-мандрівників:
1. Аландські острови, Фінляндія
2. Природний парк Камарг, Франція
3. Кільпіс'ярві, Фінляндія
4. Острів Гіюмаа, Естонія
5. Пляж Blavand, Данія
6. Тарту, Естонія
7. Софія, Болгарія
8. Республіка Косово
9. Скелі Метеори, Греція
10. Фес, Марокко
11. Острів Мадагаскар
12. Бангладеш
13. Ло Мантанг, Непал
14. Ніньбінь, В'єтнам
15. Намібія
16. Шадек, В'єтнам
17. Дармсала, Індія
18. Національний парк Йохо, Канада
19. Луанг Прабанг, Лаос
20. Камакура, Японія
Раніше компанія Intrepid Travel щороку складає "Not Hot List" з маловідомими напрямками для туристів. Цього року до списку увійшли країни, де можна наблизитися до природи і досліджувати руїни історичних пам'яток. Знайомтесь з ТОП-10 маловідомих місць, які варто відвідати у 2020 році!
Читайте також: Складено рейтинг не надто доброзичливих туристів в Європі
- 13 лютого
-
21:52Енріке Іглесіас знову став батьком: миле фото
-
21:24Які рідини об'ємом у понад 100 мл можна перевозити у ручній поклажі
-
21:0114 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43На аукціоні продають рідкісну приставку Nintendo Play Station за ціною Skoda Superb
-
20:30Не відпускай 7, 8 серія: дивитись онлайн фінал серіалу на 1+1
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:13Продукти, яких слід уникати після тренувань
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
19:57Три поради парам, у яких кохання на відстані
-
19:42Acura створила гоночну гру, від якої неможливо відірватися
-
19:25Джокер претендує на Золоту малину: ось чому
-
19:13ТОП найкрасивіших міст планети, які слід відвідати
-
18:50Міс Україна знялась напівголою: пікантне фото
-
18:42Німецькі лікарі закликали відмовитися від денного сну
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:22Стриптизерка впала з 6-метрового пілона, але продовжила шоу: відео 18+
-
18:13В iFixit розібрали новий Motorola RAZR (2019): чи просто ремонтувати смартфон
-
18:01Гороскоп на 14 лютого 2020: на кого чекає справжня романтика
-
17:54Ці продукти роблять людину щасливішою
-
17:43Дивіться, як електричний Saab розвертається на місці: ефектне відео
-
17:25KFC і Crocs випустили взуття зі смаженою курочкою, яке ще й пахне
-
17:14Зірка Гри престолів уперше стане мамою
-
17:00Вітання з Днем Валентина в прозі: романтичні побажання своїми словами
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
16:41Складено рейтинг не надто доброзичливих туристів в Європі
- 13 лютого
-
20:00День Валентина: секс-іграшки для пари, які урізноманітнять ваше інтимне життя
-
16:51Самостійна подорож до Туреччини: як усе організувати і зекономити
-
15:00Керуй своїм життям! 5 мотиваційних книг про наш емоційний інтелект
-
12:49Який iPhone вибрати у 2020 році: все ще актуальний 8 чи популярний XR
-
09:53У мережі знайшли найкращу "валентинку" для самотніх водіїв: фото
-
07:15Погода в Україні 13 лютого: у яких областях буде сухо
- 12 лютого
-
20:53Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі
-
17:51Samsung Galaxy Z Flip: як насправді виглядає стильна розкладачка компанії
-
15:13Геть пательні та мультиварки: найкращі подарунки коханій на День Святого Валентина
-
12:19Тест: який ти супергерой з Marvel
-
07:16Погода в Україні 12 лютого: у більшості областей очікується мокрий сніг
- 11 лютого
-
20:30Samsung Galaxy S20 онлайн трансляція: дивіться презентацію нових смартфонів компанії
-
18:00Слухай українське: 162 пісні молодих артистів, які варто додати у плейлист
-
14:15ТЕСТ: Вгадай фільм з Дженніфер Еністон по фото
-
11:00Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні другого півфіналу
-
07:15Погода в Україні 11 лютого: потепління та дощі з мокрим снігом
- 10 лютого
-
20:16Образи зірок на after-party Оскара, які затьмарили головні вбрання
-
18:48Романтичний сніданок на День святого Валентина 2020
-
17:26Пишаємось! Українка виграла Оскар 2020 за проникливу короткометражку
-
15:15Емінем несподівано виступив на Оскарі 2020: реакція зірок у залі – готові меми
-
14:10Оскар 2020: Хоакін Фенікс вразив глядачів своєю промовою (текст, відео)
-
09:15Голос країни 10 сезон 4 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:25Погода в Україні 10 лютого: точний прогноз по містах
-
05:00Переможці ОСКАР 2020: оголошені найкращі фільми та актори року
- 09 лютого
-
20:50Українці активно купують нові авто: ТОП-10 марок січня