ТОП найкрасивіших міст планети, які слід відвідати

Рекомендуємо відвідати ці місця у цьому році

Amateur Photographer попросив фотографів-любителів розповісти про найчарівніші місця планети, які варто відвідати у 2020 році. Топ-20 найкращих опублікували на сайті журналу.

Автор статті Геофф Харріс впевнений, що сьогодні можна знайти фото практично з усіх куточків світу. Але є розрекламовані локації, які постійно з'являються в стрічці новин, а є маловідомі, які анітрохи не гірші за перші. Саме вони і увійшли до збірки.

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Топ незвичайних місць для фотографів-мандрівників:

1. Аландські острови, Фінляндія

2. Природний парк Камарг, Франція

3. Кільпіс'ярві, Фінляндія

4. Острів Гіюмаа, Естонія

5. Пляж Blavand, Данія

6. Тарту, Естонія

7. Софія, Болгарія

8. Республіка Косово

9. Скелі Метеори, Греція

10. Фес, Марокко

11. Острів Мадагаскар

12. Бангладеш

13. Ло Мантанг, Непал

14. Ніньбінь, В'єтнам

15. Намібія

16. Шадек, В'єтнам

17. Дармсала, Індія

18. Національний парк Йохо, Канада

19. Луанг Прабанг, Лаос

20. Камакура, Японія

У 2020 році рекомендуємо відправитися на Аландські острови

Раніше компанія Intrepid Travel щороку складає "Not Hot List" з маловідомими напрямками для туристів. Цього року до списку увійшли країни, де можна наблизитися до природи і досліджувати руїни історичних пам'яток. Знайомтесь з ТОП-10 маловідомих місць, які варто відвідати у 2020 році!

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