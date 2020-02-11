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ТОП-10 маловідомих місць для подорожей у 2020 році

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У 2020 році експерти рекомендують обирати небанальні місця - фото 1
У 2020 році експерти рекомендують обирати небанальні місця

Компанія Intrepid Travel щороку складає "Not Hot List" з маловідомими напрямками для туристів. Цього року до списку увійшли країни, де можна наблизитися до природи і досліджувати руїни історичних пам'яток. Знайомтесь з ТОП-10 маловідомих місць, які варто відвідати у 2020 році!

"Not Hot List спрямований на задоволення зростаючого інтересу до нестандартних поїздок і просування менш відомі напрямки, які теж варті уваги мандрівників", – кажуть представники Intrepid Travel.

І ще: Названо найкращі європейські країни для подорожі з тваринами

ТОП-10 місць для подорожей:

  1. Дахла, Марокко
  2. Гамбія
  3. Гренландія
  4. Острови Королеви Шарлотти, Канада
  5. Молдова
  6. Нікарагуа
  7. Північно-східна Камбоджа
  8. Судан
  9. Острів Сулавесі, Індонезія
  10. Таджикистан
У 2020 році експерти рекомендують відправитися до Дахли - фото 385422
У 2020 році експерти рекомендують відправитися до Дахли

За допомогою рейтингу "Not Hot List" компанія Intrepid Travel намагається боротися з овертуризмом.

Нагадаємо, що раніше туристична онлайн-платформа Tajawal назвала 5 нетрадиційних романтичних напрямків, які ідеально підходять для святкування Дня всіх закоханих. Одними з найпопулярніших країн на 14 лютого є Франція, Італія і Іспанія. Однак пропонуємо переглянути підхід до поїздок на День Святого Валентина і вибрати для подорожі що-небудь нове, нетривіальне.

Читайте також: Стюардеса назвала продукти, від яких краще відмовитися в літаку

Джерело: Travel and Leisure
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