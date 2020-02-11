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ТОП-10 маловідомих місць для подорожей у 2020 році
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Компанія Intrepid Travel щороку складає "Not Hot List" з маловідомими напрямками для туристів. Цього року до списку увійшли країни, де можна наблизитися до природи і досліджувати руїни історичних пам'яток. Знайомтесь з ТОП-10 маловідомих місць, які варто відвідати у 2020 році!
"Not Hot List спрямований на задоволення зростаючого інтересу до нестандартних поїздок і просування менш відомі напрямки, які теж варті уваги мандрівників", – кажуть представники Intrepid Travel.
І ще: Названо найкращі європейські країни для подорожі з тваринами
ТОП-10 місць для подорожей:
- Дахла, Марокко
- Гамбія
- Гренландія
- Острови Королеви Шарлотти, Канада
- Молдова
- Нікарагуа
- Північно-східна Камбоджа
- Судан
- Острів Сулавесі, Індонезія
- Таджикистан
За допомогою рейтингу "Not Hot List" компанія Intrepid Travel намагається боротися з овертуризмом.
Нагадаємо, що раніше туристична онлайн-платформа Tajawal назвала 5 нетрадиційних романтичних напрямків, які ідеально підходять для святкування Дня всіх закоханих. Одними з найпопулярніших країн на 14 лютого є Франція, Італія і Іспанія. Однак пропонуємо переглянути підхід до поїздок на День Святого Валентина і вибрати для подорожі що-небудь нове, нетривіальне.
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