ТОП-10 маловідомих місць для подорожей у 2020 році

Компанія Intrepid Travel щороку складає "Not Hot List" з маловідомими напрямками для туристів. Цього року до списку увійшли країни, де можна наблизитися до природи і досліджувати руїни історичних пам'яток. Знайомтесь з ТОП-10 маловідомих місць, які варто відвідати у 2020 році!

"Not Hot List спрямований на задоволення зростаючого інтересу до нестандартних поїздок і просування менш відомі напрямки, які теж варті уваги мандрівників", – кажуть представники Intrepid Travel.

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ТОП-10 місць для подорожей:

Дахла, Марокко Гамбія Гренландія Острови Королеви Шарлотти, Канада Молдова Нікарагуа Північно-східна Камбоджа Судан Острів Сулавесі, Індонезія Таджикистан

У 2020 році експерти рекомендують відправитися до Дахли

За допомогою рейтингу "Not Hot List" компанія Intrepid Travel намагається боротися з овертуризмом.

Нагадаємо, що раніше туристична онлайн-платформа Tajawal назвала 5 нетрадиційних романтичних напрямків, які ідеально підходять для святкування Дня всіх закоханих. Одними з найпопулярніших країн на 14 лютого є Франція, Італія і Іспанія. Однак пропонуємо переглянути підхід до поїздок на День Святого Валентина і вибрати для подорожі що-небудь нове, нетривіальне.

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