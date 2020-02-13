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Складено рейтинг не надто доброзичливих туристів в Європі

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10 тисяч респондентів визначилися з найбільш недоброзичливими туристами - фото 1
10 тисяч респондентів визначилися з найбільш недоброзичливими туристами

Портал Weg.de провів опитування серед європейців на тему їх сприйняття туристів із сусідніх країн. Дізнайтесь, хто ж виявився найбільш недоброзичливим.

В опитуванні взяли участь 10 тисяч осіб з Англії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччини.

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Виявилося, що найбільш доброзичливими туристами є іспанці – таку думку висловили 32% опитаних. На другому місці – італійці (24%).

Німецькі туристи посіли у рейтингу популярності 12 місце з 15 можливих. Тільки 10% респондентів вважають німців доброзичливими. Гірша позиція у росіян, китайців і новозеландців. Таким чином німці виявилися найгіршими туристами серед представників країн ЄС.

Найбільш доброзичливими вважаються іспанські туристи - фото 385851
Найбільш доброзичливими вважаються іспанські туристи

Найменше симпатії до німців проявили мешканці Італії та Великої Британії. У цих країнах тільки 7% респондентів відзначили, що німецькі туристи привітні. До речі, навіть самі німці недолюблюють своїх земляків. Натомість найбільше вони люблять туристів зі скандинавських країн (18%), іспанців (15%) і тільки потім своїх земляків (14%). Для порівняння, іспанці та британці найбільш доброзичливими вважають саме земляків.

Зазначимо, що у Кіото туристам нагадують про етикет через смартфон. У минулому році іноземні туристи в японському Кіото почали отримувати повідомлення з нагадуванням про правила хорошого тону.

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Джерело: Merkur
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