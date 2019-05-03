Топ найбільш некорисних сніданків

Медики склали для любителів здорового способу життя топ найбільш некорисних сніданків. Першими в списку йдуть млинці.

Річ у тому, що для сніданку борошняні вироби не дуже добре підходять. Особливо некорисними є вироби з білої муки. Здорова альтернатива – вівсяні млинці.

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Далі йдуть бутерброди з білим хлібом. Від такого сніданку теж користі мало, бо вже через годину ви знову захочете їсти. Краще приготувати бутерброди з яйцем, рибою або сиром. Крім того, до списку потрапили шоколадна або арахісова паста, молоко, яєчня з беконом або ковбасою.

Медики склали список продуктів для любителів здорового способу життя

Крабові палички, незважаючи на погану репутацію, стали традиційним гостем святкового столу. Але чи варто "запрошувати" їх на свято?

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