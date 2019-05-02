Крабові палички: з чого роблять і чи варто їх їсти

Крабові палички, незважаючи на погану репутацію, стали традиційним гостем святкового столу. Але чи варто "запрошувати" їх на свято?

В основі крабових паличок – морепродукти. Своєю появою крабові палички зобов'язані винахідливості японських маркетологів. Довгий час Японія намагалася знайти спосіб продавати на міжнародному ринку свою традиційну їжу. У країні вона називається канікама і є фаршем з риби білих сортів.

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Але в Європі й Америці канікама покупців не цікавила. До тих пір, поки японці не придумали зробити її привабливішою зовні й смачнішою. Замість коржів і кульок обрали форму паличок, на поверхню якої нанесли червону смужку.

Крабові палички за класичним рецептом купити неможливо. Продукт швидко завоював популярність в країнах світу. І японці зметикували, що своєю затребуваністю він зобов'язаний зовсім не цінності рибного білка, а тому самому смаку краба, який був створений за допомогою харчових добавок.

При покупці шукайте в складі фарш сурімі

Об'єм білка мінімальний. Помилково розглядати продукт, як джерело білка. Навіть якщо об'єм рибного фаршу в складі досягає 35 відсотків, обсяг білка не перевищує п'яти відсотків. Продукт низькокалорійний, але містить таку кількість харчових добавок, що вважати його корисним теж помилково.

При покупці шукайте в складі фарш сурімі. Якщо ви все-таки вирішили купити імітацію крабового м'яса, уважно вивчайте склад. На першому місці має стояти фарш сурімі.

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