ТОП міст, де місцевих жителів менше за туристів

Компанія з видачі віз Official Esta опублікувала рейтинг міст світу, де туристів більше, ніж місцевих жителів. Дані дослідження публікує Insider.

На першому місці опинилося Маямі, де 1 641 турист припадає лише на сотню жителів.

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Маямі

На другому місці також американське місто Лас-Вегас. Там на 100 місцевих жителів припадає 993 приїжджих. У трійці лідерів також виявився Дубай, з показником 558 туристів на 100 місцевих жителів.

У рейтинг увійшли 16 міст, шість з яких у США. Повний список виглядає так:

Маямі, США 1 641 турист на 100 місцевих жителів

Лас-Вегас, США 993 туристи на 100 місцевих жителів

Дубай, ОАЕ 588 туристів на 100

Единбург, Шотландія 445 туристів на 100 місцевих жителів

Дублін, Ірландія 427 туристів на 100 місцевих жителів

Гонконг 398 туристів на 100

Сан-Франциско, США 392 туристи на 100

Відень, Австрія 329 туристів на 100

Сінгапур 316 туристів

Вашингтон, США 286 туристів

Мюнхен, Німеччина 265 туристів

Бостон, США 238 туристів на 100 місцевих жителів

Бангкок, Таїланд 229 туристів

Лондон, Великобританія 226 туристів

Порту, Португалія ​​183 туристів на 100 місцевих жителів

Лос-Анджелес, США 179 туристів на 100 місцевих жителів

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