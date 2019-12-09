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ТОП міст, де місцевих жителів менше за туристів

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Подорожі - фото 1
Подорожі / insider

Компанія з видачі віз Official Esta опублікувала рейтинг міст світу, де туристів більше, ніж місцевих жителів. Дані дослідження публікує Insider.

На першому місці опинилося Маямі, де 1 641 турист припадає лише на сотню жителів.

І ще: Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду

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Маямі

На другому місці також американське місто Лас-Вегас. Там на 100 місцевих жителів припадає 993 приїжджих. У трійці лідерів також виявився Дубай, з показником 558 туристів на 100 місцевих жителів.

У рейтинг увійшли 16 міст, шість з яких у США. Повний список виглядає так:

  • Маямі, США 1 641 турист на 100 місцевих жителів
  • Лас-Вегас, США 993 туристи на 100 місцевих жителів
  • Дубай, ОАЕ 588 туристів на 100
  • Единбург, Шотландія 445 туристів на 100 місцевих жителів
  • Дублін, Ірландія 427 туристів на 100 місцевих жителів
  • Гонконг 398 туристів на 100
  • Сан-Франциско, США 392 туристи на 100
  • Відень, Австрія 329 туристів на 100
  • Сінгапур 316 туристів
  • Вашингтон, США 286 туристів
  • Мюнхен, Німеччина 265 туристів
  • Бостон, США 238 туристів на 100 місцевих жителів
  • Бангкок, Таїланд 229 туристів
  • Лондон, Великобританія 226 туристів
  • Порту, Португалія ​​183 туристів на 100 місцевих жителів
  • Лос-Анджелес, США 179 туристів на 100 місцевих жителів

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Джерело: insider
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