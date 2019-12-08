Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду

Група міжнародних експертів склала рейтинг найкращих і найгірших міст світу для переїзду як емігранти. Дані ТОПа Expat City Ranking 2019 з'явилися на сайті компанії.

Очолив рейтинг з 82 міст по всьому світу Тайбей. Столиця Тайваню другий рік поспіль займає лідируючу позицію. Пояснюється це тим, що всі критерії опитування перебувають на однаковому високому рівні. Так близько 96% експатів заявили, що відчувають себе в безпеці в місті. Також відзначили високу якість життя, місцевий транспорт, систему охорони здоров'я.

І ще: Названо ТОП-5 найбільш відвідуваних міст світу

Тайбей

Також в ТОП 10 найкращих міст для переїзду в якості емігранта увійшла столиця Малайзії Куала-Лумпур, в'єтнамський Хошимін, Сінгапур, канадський Монреаль, Лісабон в Португалії, іспанська Барселона, Цуг у Швейцарії, Гаага в Нідерландах і швейцарський Базель відповідно.

Найгіршим містом для переїзду названий Кувейт з дуже дорогою вартістю житла, послуг, складною адаптацією і дискримінацією.

Кувейт

ТОП-10 найгірших міст для переїзду:

73. Янгон, М'янма

74. Нью-Йорк, США

75. Ліма, Перу

76. Лос-Анджелес, США

77. Сан-Франциско, США

78. Париж, Франція

79. Лагос, Нігерія

80. Мілан, Італія

81. Рим, Італія

82. Ель-Кувейт, Кувейт

Рим і Мілан респонденти оцінили погано через брак можливостей для пошуку роботи і власного бізнесу, високих податків, бюрократії, стану інфраструктури і так далі.

В опитуванні Expat Insider 2019 брали участь понад 20 000 громадян, що переїхали жити в іншу країну. Вони описали понад 25 різних аспектів, таких як якість і вартість життя, перспективи для пошуку роботи і кар'єри, наявність житла, лояльність місцевого населення, можливості для дозвілля і т.д.

Читайте також: Де зустріти Новий рік 2020 в Україні: ціни та огляд найкращих місць