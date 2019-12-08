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Складено список найкращих і найгірших міст світу для переїзду
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Група міжнародних експертів склала рейтинг найкращих і найгірших міст світу для переїзду як емігранти. Дані ТОПа Expat City Ranking 2019 з'явилися на сайті компанії.
Очолив рейтинг з 82 міст по всьому світу Тайбей. Столиця Тайваню другий рік поспіль займає лідируючу позицію. Пояснюється це тим, що всі критерії опитування перебувають на однаковому високому рівні. Так близько 96% експатів заявили, що відчувають себе в безпеці в місті. Також відзначили високу якість життя, місцевий транспорт, систему охорони здоров'я.
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Також в ТОП 10 найкращих міст для переїзду в якості емігранта увійшла столиця Малайзії Куала-Лумпур, в'єтнамський Хошимін, Сінгапур, канадський Монреаль, Лісабон в Португалії, іспанська Барселона, Цуг у Швейцарії, Гаага в Нідерландах і швейцарський Базель відповідно.
Найгіршим містом для переїзду названий Кувейт з дуже дорогою вартістю житла, послуг, складною адаптацією і дискримінацією.
ТОП-10 найгірших міст для переїзду:
73. Янгон, М'янма
74. Нью-Йорк, США
75. Ліма, Перу
76. Лос-Анджелес, США
77. Сан-Франциско, США
78. Париж, Франція
79. Лагос, Нігерія
80. Мілан, Італія
81. Рим, Італія
82. Ель-Кувейт, Кувейт
Рим і Мілан респонденти оцінили погано через брак можливостей для пошуку роботи і власного бізнесу, високих податків, бюрократії, стану інфраструктури і так далі.
В опитуванні Expat Insider 2019 брали участь понад 20 000 громадян, що переїхали жити в іншу країну. Вони описали понад 25 різних аспектів, таких як якість і вартість життя, перспективи для пошуку роботи і кар'єри, наявність житла, лояльність місцевого населення, можливості для дозвілля і т.д.
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