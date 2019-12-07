Норвезький фотограф показав чарівність зимової ночі

Взимку ночі особливо гарні. І ось чому.

Зима – це час коли світ занурюється в темряву. Ночі стають довшими, зірки яскравіше сяють в чорній прірві неба, сині води водойм обертаються темною безоднею, а кожен проблиск світла сприймається майже як Сонце.

І ще: Талановитий художник створює справжнє диво з паперу

Наближення зими

Наближення зими

Наближення зими

Наближення зими

Наближення зими

Наближення зими

Емоційні переживання, викликані наближенням зими, яка ось-ось накине на місто своє чорне покривало, фотограф Øystein Aspelund спробував відбити у своїй новій серії знімків "Hibernation" ( "Зимова сплячка").

Наближення зими

Наближення зими

Наближення зими

Наближення зими

Наближення зими

Читайте також: У Китаї влаштували неймовірне світлове шоу