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ТОП місць для соло-мандрівників: максимум романтики та спокою

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Ці місця сподобаються мандрівникам-самітникам - фото 1
Ці місця сподобаються мандрівникам-самітникам

Подорожувати самостійно – заняття захоплююче, але складне. Без підтримки часто не обійтися. Тому журнал Lonely Planet зібрав міста та країни, де знайти дружбу і допомогу (а також пригоди і романтику) буде максимально легко.

Отже, якщо ви обожнюєте подорожувати наодинці – ці напрямки ідеально підійдуть для вашої наступної мандрівки.

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На думку експертів з Lonely Planet, п'ятірка найкращих напрямків для соло-мандрівників має виглядати саме так:

  1. Амальфійське узбережжя, Італія
  2. Куско, Перу
  3. Балі, Індонезія
  4. Париж, Франція
  5. Буенос-Айрес, Аргентина
Перша позиція за Амальфійським узбережжям в Італії - фото 373838
Перша позиція за Амальфійським узбережжям в Італії

Експерти журналу про подорожі також рекомендують туристам відправитися до Квінстауна (Нова Зеландія), Стокгольма (Швеція), Маямі (США), Тель-Авіва (Ізраїль) і Чіангмайа (Таїланд).

Раніше Lonely Planet назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року. Рейтинг очолив Бутан – країна в Гімалаях, яка немає виходу до моря.

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Джерело: Lonely Planet
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