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ТОП місць для соло-мандрівників: максимум романтики та спокою
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Подорожувати самостійно – заняття захоплююче, але складне. Без підтримки часто не обійтися. Тому журнал Lonely Planet зібрав міста та країни, де знайти дружбу і допомогу (а також пригоди і романтику) буде максимально легко.
Отже, якщо ви обожнюєте подорожувати наодинці – ці напрямки ідеально підійдуть для вашої наступної мандрівки.
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На думку експертів з Lonely Planet, п'ятірка найкращих напрямків для соло-мандрівників має виглядати саме так:
- Амальфійське узбережжя, Італія
- Куско, Перу
- Балі, Індонезія
- Париж, Франція
- Буенос-Айрес, Аргентина
Експерти журналу про подорожі також рекомендують туристам відправитися до Квінстауна (Нова Зеландія), Стокгольма (Швеція), Маямі (США), Тель-Авіва (Ізраїль) і Чіангмайа (Таїланд).
Раніше Lonely Planet назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року. Рейтинг очолив Бутан – країна в Гімалаях, яка немає виходу до моря.
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