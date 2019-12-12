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Папік День Святого Миколая

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас

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Саграда Фамілія в Барселоні - фото 1
Саграда Фамілія в Барселоні / tonkosti

Підібрали для вас п'ятірку пам'яток, які, швидше за все, нічим вас не вразять.

Саграда Фамілія в Барселоні

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373765

Сама будівля Храму Святого Сімейства дійсно вражає своїми розмірами, незвичайною формою і величезною кількістю деталей. Але навколишнє оточення сильно псує враження: тисячі туристів, сотні продавців туристичного барахла, десятки кишенькових злодіїв, а сам храм наполовину затягнутий будівельними лісами.

І ще: Чому туристи масово відмовляють мандрувати у Венецію

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373766

Стоунхендж

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373767

Навіть самі англійці не завжди розуміють, чим Стоунхендж привертає стільки туристів? Можливо, справа в сотнях містичних історій, з якими пов'язують появу в полі цих величезних валунів?

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373768

Осло-фіорд

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373769

Осло-фіорд розташований в столиці Норвегії і вирушити на прогулянку по ньому можна з центру міста. Але на цьому плюси цієї пам'ятки закінчуються. Як ми уявляємо собі фіорд? Величезні гори, які нависають над вузькими водними протоками, водоспади, красиві скали... але насправді:

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373770

Гранд Базар в Стамбулі

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373771

Що ми уявляємо, коли думаємо про східний базар? Яскраві тканини, золото, гори ароматних спецій і смачних східних солодощів. Але, це не завжди так.

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373772

Лабіринт Мінотавра на Криті

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373774

Хто не чув легенду про Мінотавра, який мешкає в лабіринтах Кносського палацу на острові Крит? Всі путівники по острову одностайно називають Кноський палац перлиною архітектури і головною визначною пам'яткою острова. Але насправді це лише кілька зруйнованих стін.

Очікування vs Реальність: 5 туристичних місць, які розчарують вас - фото 373775

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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