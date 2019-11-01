Топ чоловічих недоліків, які подобаються жінкам

Чоловіки не ідеальні. У них є купа недоліків, які жінки іноді навіть не помічають. Та ще й, виявляється, існують такі, які вони взагалі вважають "родзинкою".

Запах поту. Здається, що запах поту противний жінкам, але це не завжди так. Вся річ у тому, що разом з потом виділяються феромони, які викликають у жінок сексуальний потяг. Але потрібно знати міру. Сильний запах – це все-таки жахливо.

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Сивина. Чоловіки вважають, що сивина – це жах. Але багато жінок вважають це привабливою фішкою, що говорить про те, що чоловік має великий життєвий досвід, і йому можна довіряти і відчувати себе в безпеці.

Окуляри. Колись в шкільні роки очкарики нікому не подобалися. Тепер же, окуляри сприймаються жінками, як знак розуму і інтелігентності.

Гучних сміх. Дуже часто чоловіки – доволі гучні люди, які привертають до себе таким чином багато уваги. Жінки вважають, що це привабливо, адже вони люблять "зайву" увагу.

Джордж Клуні

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