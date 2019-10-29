Психолог назвав головний чоловічий обов'язок у стосунках

Вступаючи у стосунки, і чоловік, і жінка добровільно беруть на себе обов'язки. Найкраще обговорювати їх перед весіллям. Але є й такі зобов'язання, які належать партнерам за визначенням.

Психологи впевнені, що головний обов'язок чоловіка в сім'ї – безпека. Однак подружжя сприймають її по-різному. Чоловіки бачать безпеку, як захист від зовнішніх загроз: хуліганів, злодіїв. Для жінок це поняття має набагато ширше значення, адже безпека – не відсутність загрози. Безпека – це коли відчуваєш себе спокійно. Саме цього і чекають жінки, почуття захищеності.

І ще: 4 фрази, які використовують лише маніпулятори

Які вчинки чоловіка змушують жінку почувати себе незахищеною

Коли чоловік не стримує обіцянок. У цьому випадку жінка не може покладатися на чоловіка, відчуває, що він може в будь-який момент її підвести. Це викликає тривогу, ніби чекаєш удару в спину кожну секунду. Тож, візьміть за правило: сказав-зробив. Будьте чоловіком, який тримає слово.

Коли чоловік не сприймає жіночі емоції. Жінка потребує захисту не стільки від небезпеки, скільки від страху. Тривоги, хвилювання, занепокоєння. Зберегти спокій простіше, коли уникаєш небезпеки, а страхи попереджають про її можливість. Тому жінки часто бояться уявних небезпек, чим смішать чоловіків, які мають в крові більше адреналіну – гормону безстрашності. Візьміть за правило: жінка каже – вислухайте, обійміть, скажіть, що все буде добре.

Здорові стосунки

Читайте також: Чоловічі комплекси, про які жінки навіть не здогадуються