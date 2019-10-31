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"Погані" правила щасливого життя у стосунках
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Деякі риси, які не відповідають нашому традиційному розумінню того, що таке кохання і яким має бути кохання, насправді необхідні для довгострокового успіху в стосунках.
Деякі конфлікти мають залишатися невирішеними
Успішні пари приймають і розуміють, що якісь конфлікти неминучі, що завжди буде щось, що їм не подобається в партнері, або речі, з якими вони не згодні – і це добре. Не треба прагнути змінити когось, щоб любити його. Не треба дозволяти деяким розбіжностям вставати на шляху до щасливих і здорових відносин.
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Іноді спроба розв'язати конфлікт може створити ще більше проблем, ніж виправити.
Потяг до інших людей
Одна з ментальних тираній, з якими ми стикаємося в нечесних стосунках, – ситуація, коли будь-яка емоційна або сексуальна думка, не спрямована на вашого партнера, прирівнюється до зради.
Як би нам не хотілося вірити, що ми хочемо тільки на свого партнера, біологія говорить інше. Як тільки ми долаємо цукерково-букетний період, період закоханих очей, новизна партнера трохи блякне. А людська сексуальність, на жаль, частково пов'язана з новизною.
Проводження часу нарізно
У кожного з нас є такий друг, який загадковим чином припинив своє існування, як тільки завів стосунки. Ви бачите це постійно: чоловік, який зустрічає когось і перестає грати в баскетбол і тусуватися з друзями, або жінка, яка раптом вирішує, що любить комікси та відеоігри, які подобаються її партнеру, навіть якщо вона не знає, як правильно тримати джойстик. Іноді треба відпочивати одне від одного і не мозолити очі партнерові 24/7.
Прийняття недоліків партнера
- У кожної людини є вади і недоліки
- Ви ніколи не зможете змусити людину змінитися
- Ви маєте зустрічатися з тим, чиї недоліки можете прийняти або навіть оцінити
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