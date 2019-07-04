ТОП-7 продуктів, які корисно їсти після 40

Після 40 років організм змінюється. Їжу, яка надходить, він засвоює зовсім інакше, обмін речовин сповільнюється. Тому важливо стежити за тим, що ви їсте. Завдяки споживанню правильних продуктів можна зберегти здоров'я, молодість і красу.

Розповідаємо, які продукти варто включити у раціон після 40 років.

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Броколі

Цей продукт надзвичайно корисний тим, що містить клітковину, фолієву кислоту, вітаміни С і А, а також кальцій. Завдяки їм знижується рівень холестерину, відбувається поліпшення багатьох процесів, які відбуваються в організмі. Після 40 років кожній людині рекомендується включити до складу броколі в тому числі і для того, щоб знизити ризик розвитку раку.

Чорниця

Після 40 років чорниця є необхідним компонентом в раціоні. Ягоди містять мало калорій, а також вітаміни К і С, клітковину, антиоксиданти та безліч поживних речовин. Завдяки споживанню такого продукту знижується ризик серцевих хвороб, поліпшуються пам'ять і зір.

Жирна риба

Людям після 40 років рекомендовано їсти жирні види риб. Ідеальними вважаються лосось, скумбрія, сардини. Відомо, що ці продукти допомагають запобігти серцевому нападу, інсульту, іншим хворобам серця і судин. А все завдяки тому, що жирна риба багата на вітамін D, білок, жирні омега-3 кислоти.

Батат

Солодка картопля багата на антиоксиданти, має протизапальний ефект, а також містить речовини, що регулюють рівень цукру в крові. Це дозволяє зробити батат ідеальним продуктом для боротьби з діабетом і онкологією.

Соя

При правильному поєднанні соя – відмінний продукт, який варто включити в раціон після 40 років. У ній є корисні рослинні білки, жирні омега-3 кислоти. Тому соя стає відмінним помічником у профілактиці серцево-судинних, онкологічних захворювань та остеопорозу.

Помідори

Помідори – це антиоксиданти, вітаміни А, С, Е. Тому вони повинні бути в раціоні кожного, хто перетнув 40-річний рубіж. А вміст лікопіну допоможе запобігти більшості хронічних захворювань, у тому числі діабету, серцевим хворобам та онкології.

Цільнозернові продукти

Якщо після 40 їсти продукти, які містять цільні зерна, то можна практично не переживати за своє здоров'я. У них багато мінералів, вітамінів групи В, клітковини. Все це дозволяє регулювати рівень цукру в крові, знизити рівень холестерину, а також кров'яний тиск. Крім того, цільнозернові продукти будуть ідеальні в тому випадку, коли потрібно зменшити вагу або підтримувати її в нормі.

Тепер ви знаєте, що корисно їсти, якщо вам трішки більше, ніж 40!

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