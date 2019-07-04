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ТОП-7 продуктів, які корисно їсти після 40

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У вашому раціоні мають бути ці продукти - фото 1
У вашому раціоні мають бути ці продукти

Після 40 років організм змінюється. Їжу, яка надходить, він засвоює зовсім інакше, обмін речовин сповільнюється. Тому важливо стежити за тим, що ви їсте. Завдяки споживанню правильних продуктів можна зберегти здоров'я, молодість і красу.

Розповідаємо, які продукти варто включити у раціон після 40 років.

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Броколі

Броколі бореться з холестерином - фото 338108

Цей продукт надзвичайно корисний тим, що містить клітковину, фолієву кислоту, вітаміни С і А, а також кальцій. Завдяки їм знижується рівень холестерину, відбувається поліпшення багатьох процесів, які відбуваються в організмі. Після 40 років кожній людині рекомендується включити до складу броколі в тому числі і для того, щоб знизити ризик розвитку раку.

Чорниця

Не ігноруйте чорницю - фото 338107

Після 40 років чорниця є необхідним компонентом в раціоні. Ягоди містять мало калорій, а також вітаміни К і С, клітковину, антиоксиданти та безліч поживних речовин. Завдяки споживанню такого продукту знижується ризик серцевих хвороб, поліпшуються пам'ять і зір.

Жирна риба

Жирні сорти риби принесуть користь - фото 338106

Людям після 40 років рекомендовано їсти жирні види риб. Ідеальними вважаються лосось, скумбрія, сардини. Відомо, що ці продукти допомагають запобігти серцевому нападу, інсульту, іншим хворобам серця і судин. А все завдяки тому, що жирна риба багата на вітамін D, білок, жирні омега-3 кислоти.

Батат

Додайте до раціону батат - фото 338105

Солодка картопля багата на антиоксиданти, має протизапальний ефект, а також містить речовини, що регулюють рівень цукру в крові. Це дозволяє зробити батат ідеальним продуктом для боротьби з діабетом і онкологією.

Соя

Соя – корисна, якщо її правильно їсти - фото 338104

При правильному поєднанні соя – відмінний продукт, який варто включити в раціон після 40 років. У ній є корисні рослинні білки, жирні омега-3 кислоти. Тому соя стає відмінним помічником у профілактиці серцево-судинних, онкологічних захворювань та остеопорозу.

Помідори

Помідори багаті на антиоксиданти - фото 338103

Помідори – це антиоксиданти, вітаміни А, С, Е. Тому вони повинні бути в раціоні кожного, хто перетнув 40-річний рубіж. А вміст лікопіну допоможе запобігти більшості хронічних захворювань, у тому числі діабету, серцевим хворобам та онкології.

Цільнозернові продукти

Віддайте перевагу цільнозерновому хлібу - фото 338102

Якщо після 40 їсти продукти, які містять цільні зерна, то можна практично не переживати за своє здоров'я. У них багато мінералів, вітамінів групи В, клітковини. Все це дозволяє регулювати рівень цукру в крові, знизити рівень холестерину, а також кров'яний тиск. Крім того, цільнозернові продукти будуть ідеальні в тому випадку, коли потрібно зменшити вагу або підтримувати її в нормі.

Тепер ви знаєте, що корисно їсти, якщо вам трішки більше, ніж 40!

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Джерело: Medikforum
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