ТОП-7 побутових речей, які можуть негативно вплинути на ваше життя

Фахівці розповіли, що ці звичні та корисні в побуті речі, можуть вкрай негативно вплинути на ваше здоров'я. Причому, деякі з них навіть можуть позбавити вас життя.

Просто будьте обережнішими при користуванні цими речами, щоб не накликати на себе біду.

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Губки для посуду. Багато інфекціоністів називають найбруднішою річчю в домі губку для миття посуду. Мало хто змінює їх з періодичністю раз на кілька днів (5-7), і в результаті в губах скупчуються мільйони бактерій. Під час випробувань навіть у тих губках, власники яких їх регулярно мили в гарячій воді і обробляли в мікрохвильовці, виявлялися ті ж бактерії, що і в пробах калу.

Губки для посуду можуть накопичувати шалену кількість мікробів

Освіжувачі повітря. Легке натискання на балончик зі спреєм дозволяє моментально приховати будь-який неприємний запах, що, безумовно, дуже зручно. Фахівці рекомендують відмовлятися від використання засобів побутової хімії хоча б два дні на тиждень, щоб давати організму можливість "відпочивати" від впливу потенційно токсичних хімічних сполук. За словами експертів, при їх регулярному вдиханні виникає ризик травмування дихальних шляхів, розвитку алергій і астми, порушень в роботі печінки та кровоносної системи, раку.

Гаджети. Експерти попереджають, що їх небезпечно залишати без нагляду під час зарядки на ліжку або дивані, а також брати з собою в ванну кімнату. Причина проста: є ймовірність займання або короткого замикання.

Гаджети не слід залишати на зарядці без нагляду

Кондиціонер. Згодом вони стають вмістилищем численних колоній бактерії та грибків, які спочатку проникають у повітря приміщень, а потім і в організм.

Дверні ручки і крани. До ручок вікон, дверей, а також кранів торкаються дуже часто, причому в більшості випадків – брудними руками. Ці предмети можуть виявитися в результаті справжнім розсадником мікробів, небезпечних збудників інфекцій.

Трійники та подовжувачі. Надто велика кількість електроприладів, під'єднаних до одного такого предмету, або їх зношена проводка нерідко стають причиною пожеж.

Подовжувачі часто стають причиною короткого замикання

Тостери. Щорічно приблизно 800 осіб гине через тостери: нещасних б'є струмом або ж їх життя обривають пожежі.

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