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Ось чому супермаркет по сусідству – погана новина
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Нове дослідження американських дієтологів встановило зв'язок між розташуванням продуктових магазинів і індексом маси тіла (ІМТ). Як ви розумієте, наявність супермаркету по сусідству не вельми позитивно впливає на вашу вагу.
На підставі проведених експериментів і зіставлення безлічі даних дієтологи зробили висновок: розташування продуктових магазинів прямо пов'язане з ІМТ. Простіше кажучи, чим ви ближче до джерел їжі, тим у вас більше шансів набрати зайвого.
І ще: Чому влітку легко набрати зайву вагу
Керівник дослідження Адріана Дорнеллс проаналізувала дані 710 співробітників початкової школи в Новому Орлеані (штат Луїзіана). На підставі цих даних було визначено число супермаркетів, продуктових магазинів, ресторанів з повним спектром послуг і ресторанів швидкого харчування в межах 1 кілометра від адрес місця проживання і роботи співробітників.
Також були враховані кількість і тип продовольчих магазинів у межах 1 кілометра від найкоротшого шляху співробітника з дому на роботу.
Аналіз показав, що ІМТ тим більше, чим більше ресторанів швидкого харчування поруч з маршрутом на роботу. Більший ІМТ пов'язаний з великою кількістю супермаркетів, продуктових магазинів і ресторанів швидкого харчування неподалік від житла учасників експерименту.
Водночас, на збільшення індексу маси тіла не впливала велика кількість ресторанів з повним спектром послуг поблизу житла учасників дослідження. Також не виявлено "згубний" зв'язок між ІМТ і продовольчими магазинами, розташованими неподалік від роботи.
Важливим відкриттям дослідження стало встановлення значущого взаємозв'язку між ІМТ і різноманітними харчовими середовищами. У нашому повсякденному житті ми стикаємося з декількома варіантами здорової та нездорової їжі, які впливають на ІМТ. Доступність і різноманітність ресторанів швидкого харчування по дорозі на роботу (або з роботи) створює нескінченні можливості для швидкого, дешевого і водночас нездорового харчування. А воно, в свою чергу, провокує появу надмірної ваги.
На думку Адріани Дорнеллс, у майбутніх дослідженнях необхідно точніше вивчити маршрути людей з будинку в офіс, їх звички робити ті чи інші покупки на цьому відрізку, а також оцінити показники здоров'я кожного учасника, крім маси тіла. Глибше розуміння цих даних допоможе розробити заходи щодо поліпшення здоров'я людей.
Індекс маси тіла (ІМТ) – це величина, що дозволяє оцінити ступінь відповідності маси людини та його зросту і тим самим побічно оцінити, чи є маса недостатньою, нормальною або надлишковою. Важливий при виробленні стратегії лікування хвороб.
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