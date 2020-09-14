Рейтинг дружин за знаком Зодіаку: хто найкращий, а хто зробить життя пеклом

Деякі жінки створені для того, щоб створити ідеальну родину, а комусь надто нудно у сімейному гніздечку. Астрологи склали рейтинг дружин за знаком Зодіаку від найгірших і до найкращих.

12 місце: Скорпіон

Хоч такі жінки і зводять з розуму всього одним поглядом, але в стосунках з ними зовсім не солодко. Тому представниці цього знаку Зодіаку опинились на останньому місці у рейтингу дружин. Річ у тому, що складний характер вимагає постійного домінування та активного життя.

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11 місце: Риби

Союз із представницями цього знаку виглядатиме дуже красиво, але на практиці обійдеться дуже дорого для будь-якого чоловіка. Адже вдома їх мало що турбує, але увага повинна бути завжди. Якщо у них хороший настрій, то і атмосфера буде такою ж.

10 місце: Лев

Дуже вимогливі та егоїстичні жінки, які хочуть, щоб для них діставали зірку з неба кожного дня. Хоч з таким характером і нелегко впоратись, але всі жінки після цього знаку здаються зовсім не яскравими. Темперамент Левиць шокує, але міцно приховує до себе.

9 місце: Стрілець

Такі жінки вимагають від коханого максимальних гарантій майбутнього, адже їм потрібен чіткий список всього надбання, планів та стратегії розвитку. Мало того, Стрільці ще й з радістю виправляють кожен з пунктів так, як їм буде зручніше.

8 місце: Близнюки

Є жінки, поряд з якими чоловіки почуваються сильними героями, є такі, поряд з якими всі невдахи, а є Близнюки. Саме такі жінки точно знають про сутність коханого і готові показати її з усіх ракурсів. Але далеко не кожному подобається така близькість.

7 місце: Овен

Життя з жінкою цього знаку Зодіаку сповнене раптовості та вогню, адже потрібно постійно ризикувати тим, що є, аби отримати щось нове. Інколи Овнам подобається вмикати з себе господиню, інколи – імператрицю, а все для того, щоб зробити чоловіка поряд ідеальним для себе.

6 місце: Терези

Шлюб з такими жінками здається дуже вигідним, адже вони ніжні, вродливі, хазяйновиті та просто ідеальні. Але це лише тоді, коли в них у житті рівновага. В інших ситуаціях варто готуватись до істерик, повчань та постійних самокопань.

5 місце: Діва

Такі жінки не просто хороші дружини, а й вірні друзі, які завжди готові підтримати. Але в стосунках вони завжди займають місце керівника, хоча й можуть створювати ілюзію, що саме чоловік тут все вирішує.

4 місце: Телець

У таких жінок є неймовірний дар перетворювати будь-якого чоловіка в успішну особистість. Це своєрідний вклад у майбутнє, адже воно однозначно буде світлим та веселим. Якщо звикнути до постійної дресури.

3 місце: Козеріг

Ось хто замикає трійку лідерів серед найкращих дружин, адже вони точно знають рецепт родинного щастя. Такі жінки не піддаються лише почуттям, а й завжди вираховують найвигідніші для себе шляхи розвитку подій. Але потім все одно живуть у коханні та добробуті.

2 місце: Водолій

Такі жінки втілюють всі мрії чоловіків, адже мають гарячий темперамент, почуття гумору та захоплюють своїми досягненнями. Щоправда, проблема з ними інша: не так легко вмовити цю красуню все ж обрати шлюб.

1 місце: Рак

Ось кого впевнено можна назвати ідеальною дружиною. І ось кого дуже складно вмовити на заміжжя. Такі жінки влаштують порядок і вдома, і в голові, і зроблять кожен день сонячним, і надихнуть рухатись вперед, адже для них родина - на першому місці. Щоправда, варто забути про те, щоб нехтувати її порадами.

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