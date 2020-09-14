Краще не чіпати: найдратівливіші знаки Зодіаку

Чи часто ви відчуваєте себе дратівливими? Чи здатні будь-які дрібниці вивести вас із себе? Якщо так, то згідно з астрологією ви можете вважатися одним з вічно незадоволених знаків Зодіаку.

Скорпіон. Скорпіони схильні бути чутливими, але не хочуть, щоб оточуючими була помічена їх вразливість, тому вони намагаються приховати її за дратівливістю. Якщо вони не в дусі, швидше за все їх хтось зрадив або зачепив їх почуття.

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Щоб перестати бути настільки дратівливими, їм необхідно проявляти більше співчуття і намагатися не приймати кожну дрібницю так близько до серця.

Риби. Говорячи про чутливість, не можна не звернути увагу на Риб, які завжди неймовірно сприйнятливі і наділені величезною кількістю емоцій. Вони стають дратівливими, якщо дозволяють дрібницям себе дошкуляти. Через деякий час кожна з них перетворюється на більш значну і серйозну проблему, а здатність Риб миритися з кожною з них лише зменшується.

Водолій. Якщо Водолії не відчувають розуміння, вони стають неймовірно дратівливими. Вони мають потребу в тій людині, яка буде вважати їх найрозумнішим, винахідливим і творчим. Найкраще впоратися з роздратуванням їм допомагає будь-яка фізична активність: від бігу до плавання. Заняття в тренажерному залі здатні поліпшити їх настрій і сконцентруватися на досягненні мети.

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