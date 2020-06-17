ТОП 5 смартфонів Samsung, які можна вигідно купити у 2020 році

Якщо ви давно задумувалися над покупкою нового смартфона, то ми готові прийти вам на допомогу. У нашій новій рубриці розповідатимемо про ТОП 5 смартфонів різних брендів, які можна вигідно придбати у 2020 році. Цього разу почнемо з п'ятірки від Samsung. Ці смартфони точно не залишать нікого байдужим!

Відразу ж зазначимо, що до нашого рейтингу входять лише офіційні смартфони. Натомість від покупки "сірих" ми рекомендуємо відмовитися. Поїхали!

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Смартфони компанії Samsung, як і багатьох інших, мають властивість пристойно дешевшати з часом. Це звичайно ж на руку покупцеві, який не гониться за топовими характеристиками, але мріє про покупку пристрою А-бренду.

Samsung Galaxy S10e

Якщо ви мріяли про компактний смартфон, але новенький iPhone SE 2020 вас не вразив, то можете сміливо дивитися на Samsung Galaxy S10e. Звичайно ж, його не так уже й просто придбати, але шанси у вас є. Гаджет поєднав у собі не лише преміальні матеріали та топові (на час випуску) характеристики, а й може похизуватися фішками, яких немає у інших смартфонах цієї цінової категорії.

Що отримує покупець, який звернув увагу на Samsung Galaxy S10e? Практично безрамковий екран, захист від води та пилу за стандартом IP68, крутий набір камер, потужний процесор, який досі тішить своєю продуктивністю, безпровідну та швидку дротову зарядку. І все це в корпусі, який геть зовсім трішки довший і ширший за iPhone SE 2020.

Samsung Galaxy S10e

Технічні характеристики Samsung Galaxy S10e:

Екран: 5,8", Dynamic AMOLED, 2280х1080 пікселів;

Процесор: Exynos 9820 (2.7 ГГц + 2.3 ГГц + 1.9 ГГц);

Пам'ять: 6 + 128 ГБ;

Камери: 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (ширококутний), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 16 MP, f/2.2, 12mm (ультраширококутний), 1/3.1", 1.0µm, Super Steady video;

Акумулятор: 3100 мАг;

Фішки: безпровідна зарядка, захист за стандартом IP68;

Ціна: 13 899 гривень.

Samsung Galaxy A51

Ця модель уже стала справжнім народним улюбленцем. Воно й не дивно, адже за порівняно невелику суму користувач отримував і топовий набір камер, і дизайн від "старших", і непогане "залізо", яке дозволить з комфортом користуватися гаджетом щодня.

Що отримує покупець, який звернув увагу на Samsung Galaxy A51? Екран з вирізом під камеру (більше ніяких "крапельок" і подібного), продуктивний процесор, набір з чотирьох модулів основної камери для творчості, NFC, сканер відбитків пальців під екраном, а також 3,5-міліметровий аудіороз'єм, який намагаються практично з усюди "випиляти".

Samsung Galaxy A51

Технічні характеристики Samsung Galaxy A51:

Екран: 6,5", Super AMOLED, 2400х1080 пікселів;

Процесор: Exynos 9611 (4 х 2.3 ГГц + 4 х 1.7 ГГц);

Пам'ять: 4 + 64 ГБ;

Камери: 48 MP, f/2.0, 26mm (ширококутний), 1/2.0", 0.8µm, PDAF. 12 MP, f/2.2, 123˚ (ультраширококутний), 5 MP, f/2.4, (макро), 5 MP, f/2.2, (для вимірювання глибини різкості);

Акумулятор: 4000 мАг;

Фішки: швидка зарядка та виріз під фронталку в екрані;

Ціна: 7 999 гривень.

Samsung Galaxy A80

Це справжня "темна" конячка нашого рейтингу. Якщо під час виходу цього смартфона ми на нього геть зовсім не ставили, то зараз ми трішки змінили свою думку. Гаджет подешевшав удвічі, а це означає, що користувач може насолодитися "фішками", закладеними виробником з економією для себе. Зокрема, мовиться про поворотний механізм камери, що дозволяє не лише отримати безрамковий екран, а й робити селфі на круту камеру з автофокусом. Ідеальний варіант для майбутніх блогерів, ми вважаємо!

Що отримає користувач, який зверне увагу на Samsung Galaxy A80? Повністю безрамковий екран, продуктивний процесор, круту основну та селфі-камеру, стильний дизайн і корпус зі скла та металу. Тільки хардкор!

Samsung Galaxy A80

Технічні характеристики Samsung Galaxy A80:

Екран: 6,7", Super AMOLED, 2400х1080 пікселів;

Процесор: Snapdragon 730 (4 х 2.2 ГГц + 4 х 1.7 ГГц);

Пам'ять: 8 + 128 ГБ;

Камери: 48 MP, f/2.0, 26mm (ширококутний), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 12mm (ультраширококутний), 1/4.0", 1.12µm, TOF 3D, f/1.2, (для вимірювання глибини різкості);

Акумулятор: 3700 мАг;

Фішки: поворотний модуль основної камери та безрамковий екран;

Ціна: 9 999 гривень.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Якщо протягом останніх кількох років ви мріяли про смартфон лінійки Note, але вважали, що він вам не по кишені, то цьогоріч Samsung вирішила знову зробити народну його версію. Раніше таке вже було з Note 3 Neo. По суті, компанія представила Samsung Galaxy Note 9, але у спрощеному корпусі. Що ми маємо на увазі? Преміальних матеріалів нема. Єдине, що видає смартфон з небюджетного сегменту – металева рамка замість пластикової. Спинка ж покрита глянцевим пластиком, який ми рекомендуємо відразу прикрити захисним чохлом. Останній, на жаль, потрібно докупити окремо.

Що отримує користувач, який звернув увагу на Samsung Galaxy Note10 Lite? Звичайно ж, SPen з усіма його можливостями. Величезний екран з крихітним вирізом під фронталку посередині, продуктивне "залізо", яке може сміливо потягатися з Snapdragon 730 у плані потужності, хороший набір камер, швидку зарядку. А от безпровідної нема. Воно й не дивно, адже перед нами бюджетний Note.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Технічні характеристики Samsung Galaxy Note10 Lite:

Екран: 6,7", Super AMOLED, 2400х1080 пікселів;

Процесор: Exynos 9810 (4 х 2.7 ГГц + 4 х 1.7 ГГц);

Пам'ять: 6 + 128 ГБ;

Камери: 12 MP, f/1.7, 27mm (ширококутний), 1/2.55", 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 12 MP, f/2.4, 52mm (телемодуль), 1/3.6", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 12mm (ультраширококутний);

Акумулятор: 4500 мАг;

Фішки: SPen та безрамковий екран;

Ціна: 12 999 гривень.

Samsung Galaxy S10 Lite

Багато українських користувачів обурюються, що на наш ринок Samsung привозить лише смартфони на базі рідних процесорів Exynos. Здається, корейці почули наші молитви та представили спрощену версію S10, яка отримала дуже і дуже продуктивне залізо від Qualcomm. У цього гаджета ті ж болячки, що й у Note10 Lite: виробник зекономив всюди, де можна було це зробити. Ніякого вам захисту від вологи і пилу, ніякої скляної задньої панелі, безпровідної зарядки. Але з цим усім можна миритися.

Що отримує користувач, який обрав Samsung Galaxy S10 Lite? Смартфон з величезним дисплеєм, процесором Snapdragon 855, пристойний набір камер, а також круту автономність.

Samsung Galaxy S10 Lite

Технічні характеристики Samsung Galaxy S10 Lite:

Екран: 6,7", Super AMOLED, 2400х1080 пікселів;

Процесор: Snapdragon 855 (1 х 2.84 + 3 х 2.42 ГГц + 4 х 1.78 ГГц);

Пам'ять: 6 + 128 ГБ;

Камери: 48 MP, f/2.0, 26mm (ширококутний), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Super Steady OIS, 12 MP, f/2.2, 12mm (ультраширококутний), 5 MP, f/2.4, 25mm (макрооб'єктив), 1/5.0", 1.12µm;

Акумулятор: 4500 мАг;

Фішки: процесор Snapdragon та безрамковий екран;

Ціна: 14 999 гривень.

Вибір, традиційно, вражає. Утім, якщо з цього рейтингу вам не сподобався жоден смартфон – не засмучуйтесь. Не забувайте про те, що флагмани минулих років у Samsung мають властивість швидко дешевшати, тому є сенс зачекати, коли омріяний Samsung Galaxy S20 Ultra не коштуватиме як двоє здорових коней. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати улюблене Радіо МАКСИМУМ на своєму смартфоні ;)

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