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ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
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Витрачаєш час, щоб знайти нові серіали, які точно сподобаються? Підготували добірку коротких серіалів на вікенд, від яких неможливо відірватись. Заціни!
Інколи пошук хорошого серіалу займає більше часу, аніж приготування смаколиків для перегляду. Для тих, хто вже встиг активно провести літо або не планує виходити далеко за межі домівки, зібрали найкрутіші короткі серіали на вихідні. Від фантастики до чорних комедій та трилерів - насолоджуйся!
Це цікаво: Містер Робот 4: трейлер останнього сезону серіалу
Хлопці
Оригінальна назва: The Boys
Жанр: фантастика, бойовик, драма
Країна: США
Режисер: Деніел Еттіес
У головних ролях: Карл Урбан, Чейс Кроуфорд, Дженніфер Еспозіто, Домінік МакЕллігот,
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 8
Назва серіалу може збити з пантелику, однак "Хлопці" - це особливий спецпідрозділ ЦРУ, які повинні усіма можливими способами бореться з корумпованими супергероями. Навіть колишні герої можуть ставати новою загрозою, тому хлопці захищають людей від тих, хто втратив голову від слави, але не втратив суперздібності.
Хлопці, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Маніяк (16+)
Оригінальна назва: Maniac
Жанр: комедія, фантастика
Країна: США
Режисер: Кері Фукунага
У головних ролях: Джона Хілл, Емма Стоун, Джастін Теру, Джеміма Керк, Саллі Філд, Джулія Гарнер
Тривалість: 40 хв
Кількість серій: 10
За сюжетом, двоє незнайомих людей вирішують взяти участь у тестуванні нових ліків. Енні, яку грає Емма Стоун, намагається прийти до тями після краху у стосунках, а Оуен у виконанні Джони Хілла страждає від шизофренії ще з дитинства. А от диво-ліки від лікаря Мантлрея, роль якого зіграв Джастін Теру, повинні вилікувати будь-які захворювання, щоправда, про побічні ефекти ніхто не казав.
Маніяк, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Вейн (16+)
Оригінальна назва: Wayne
Жанр: драма, чорна комедія
Країна: США
Режисер: Шон Сіммонс
У головних ролях: Марк Маккенна, Кіера Браво, Джошуа Джей Вільям
Тривалість: 60 хв.
Кількість серій: 10
16-річний хлопець Вейн втрачає батька і розуміє, що настав момент подорослішати остаточно. Його життя важко було назвати легким, а смерть тата й зовсім погіршила ситуацію. До того ж, тепер йому потрібно поїхати у Флориду за стареньким Понтіаком, який став його своєрідним спадком, однак злочинці викрали його. Для такої мандрівки Вейн бере з собою подругу, яка йому подобається, тож пара на мотоциклі готується до справді епічної пригоди.
Вейн, дивитись трейлер серіалу онлайн:
Ти
Оригінальна назва: You
Жанр: драма
Країна: США
Режисер: Лі Толанд Крігер
У головних ролях: Ніколь Кан, Елізабет Лайл, Захарі Ле Вей, Шей Мітчелл, Лу Тейлор Пуччі
Тривалість: 46 хв.
Кількість серій: 10
Знайомтесь, Джо Голдберг — менеджер книжкового магазину, життя якого змінюється після того, як він закохується у письменницю-початківця. Хлопець готовий на все, щоб звернути на себе увагу, однак його увага перетворюється у щось більше. Здається, тепер у його коханої з’явився справжній сталкер, який її оберігає.
Ти, дивіться трейлер серіалу онлайн:
Баррі
Оригінальна назва: Barry
Жанр: драма, чорна комедія
Країна: США
Режисер: Алек Берг, Біл Гейдер
У головних ролях: Білл Гейдер, Стівен Рут, Сара Голдберг, Ентоні Керріган
Тривалість: 30 хв.
Кількість серій: 16
Головний герой Баррі раніше був морським піхотинцем, а зараз заробляє на життя тим, що працює кілером. Одне із завдань передбачає його влиття до театральної трупи. Хто б міг подумати, що такий збіг обставин покаже Баррі, чого він насправді хоче. Але чи часто кілери прощаються з чорною роботою заради мистецтва?
Баррі, дивитись трейлер серіалу онлайн:
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