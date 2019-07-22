Містер Робот 4: трейлер останнього сезону серіалу

З'явився офіційний трейлер до фінального 4 сезону серіалу Містер Робот (Mr. Robot), прем'єра якого запланована вже на осінь. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

У мережі опублікували промо до останнього сезону Містера Робота (Mr. Robot), де головну роль оскароносний актор Рамі Малек. Прем'єра 4 сезону очікується вже цієї осені.

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Сюжет продовжить розгортатись навколо неймовірно талановитого хакера Еліота, який зі своєю командою найкращих намагався знищити "Корпорацію зла" та зробити життя людей кращим. Однак внутрішні проблеми значно серйозніше поглинули хлопця.

У головних ролях: Рамі Малек, Карлі Чайкін, Порша Даблдей, Мартін Вальстрьом та інші.

Містер Робот 4, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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