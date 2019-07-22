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Містер Робот 4: трейлер останнього сезону серіалу

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Містер Робот 4, трейлер серіалу онлайн - фото 1
Містер Робот 4, трейлер серіалу онлайн / GeekTyrant

З'явився офіційний трейлер до фінального 4 сезону серіалу Містер Робот (Mr. Robot), прем'єра якого запланована вже на осінь. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

У мережі опублікували промо до останнього сезону Містера Робота (Mr. Robot), де головну роль оскароносний актор Рамі Малек. Прем'єра 4 сезону очікується вже цієї осені.

Це цікаво: Проповідник: дивіться трейлер фінального сезону серіалу

Сюжет продовжить розгортатись навколо неймовірно талановитого хакера Еліота, який зі своєю командою найкращих намагався знищити "Корпорацію зла" та зробити життя людей кращим. Однак внутрішні проблеми значно серйозніше поглинули хлопця.

У головних ролях: Рамі Малек, Карлі Чайкін, Порша Даблдей, Мартін Вальстрьом та інші.

Містер Робот 4, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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