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Науковці назвали найгіршу у світі секс-позу, вона шалено популярна
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Якщо ви намагаєтеся досягти бурхливого оргазму, стоячи на голові, то варто підготувати себе до ймовірних травм, включаючи зламані кістки. І поки очевидні травми в сексі залишаються для нас чимось, на щастя, непізнаним, вчені оголосили про "найнебезпечнішу позу" у сексі.
Гарантуємо, що вона є однією з ваших улюблених. Воно й не дивно, адже можна практично нічого не робити, отримуючи задоволення. Отже, барабан у студію...
Це цікаво: Що про вас може розповісти улюблена секс-поза?
Мовиться про позицію "вершниці". Згідно з новим дослідженням, 50% випадків перелому статевого члена припадають саме на позицію, коли "жінка зверху". Якщо вам складно уявити собі, що ж там можна зламати, ну, і добре. Отже, у вас і вашої партнерки не виникало подібних небезпечних ситуацій.
Для особливо допитливих. Перелом статевого члена супроводжується відповідним хрускотом. Потім настає дикий біль, і іноді починає шмагати потік крові. Найважливіше в цій ситуації – якомога швидше викликати швидку допомогу.
У дослідженні говориться, що деякі потерпілі проводять до 6 годин, корчачись від болю та відчаю, перш ніж наважуються на медичну допомогу.
Витрачаючи так багато часу, чоловіки наражають себе на небезпеку деформації статевого члена, а в гіршому випадку... Маємо надію, всі зрозуміли, що означає оцей "найгірший випадок"?
Дослідження стверджує, що основна проблема в масі жіночого тіла (якою б вона не була) під час позиції зверху. Жінка приземляється всією своєю вагою на ерегований член, абсолютно нічим не ризикуючи. У той час, як один неправильний рух загрожує страшними болями чоловікові. Однак позиція "вершниці" не єдина.
Виявилося, що 29% випадків секс-травм припадає на доггі-стайл. Щоправда, в наслідках занять бурхливим сексом у цій позиції винні вже самі чоловіки. Вчені хочуть попередити всіх сексуально активних людей, щоб вони були трішки акуратнішими.
Тож, якщо після або під час заняття сексом ви відчуваєте, що щось пішло не так, то краще зупинитися. Один оргазм не вартує того, щоб позбутися задоволення від сексу назавжди!
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