Коли соромно спитати: 5 відповідей на незручні питання про секс

Навіть тому, хто вважає себе гуру сексу, іноді варто освіжати свої знання (і базові в тому числі). З цієї нагоди ми зібрали 5 найбільш незручних запитань про секс і попросили лікаря відповісти на них. Тепер ви точно знатимете, що можна робити в сексі, а чого краще уникнути.

Отже, ловіть відповіді на питання, які б ви соромилися поставити фахівцю!

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1. Чи можна використовувати слину замість лубриканта?

Змочіть пальці слиною і втирайте її в шкіру кисті. Скільки знадобилося секунд для її повного вбирання? 3-5. Ефективність – така собі. Найбільш довгограючі і "правильні" варіанти – лубриканти на силіконовій основі. Змішуючись з природними рідинами, вони створюють гідроліпідний шар, який захищає і підвищує еластичність тканин, полегшує ковзання і мінімізує тертя і пов'язані з ними натертості і запалення. Іншими словами, лубриканти продовжують і роблять секс приємнішим і скорочують ризики травмуватися.

Висновок: Ні – слині. Так – лубриканту.

Лубрикант дозволить отримати максимум задоволення

2. Чи потрібно голити інтимні місця перед сексом?

Уявімо контрагентів. Він – озброєний щетиною на всіх тестостеронозалежних ділянках шкіри і вона – з найніжнішим персиковим покриттям на інтимній зоні, обличчі і губах. Вони стикаються і... в неї впиваються і починають несамовито кусати і рвати, як маленькі списи, тисячі акуратно загострених і волосків, які встигли вирости за 2 дні.

Висновок: Ні – "легкій небритості" у зоні чоловічого паху. Так – гладко виголеному паху і мошонці.

Від зайвої шерсті все ж краще позбутися

3. Скільки за часом повинен тривати нормальний статевий акт?

Якщо секс в задоволення і по емоції, і з фізики тіл, то звичайно, хочеться, щоб він не закінчувався. Однак... чому у людей статевий акт, на відміну від тварин, такий тривалий? Адже головне завдання цього дійства – запліднення (для якого потрібно всього кілька хвилин), а до приємних відчуттів природі взагалі немає справи! Зачаття і необхідне для нього злягання – детерміновані природою, секс – лише наша соціальна "надбудова". Тому наше тіло (вироблення мастила, шкірні та слизові покриви та інше) не пристосовані для надзвичайно тривалого сполучення. І секс з фізіологічного та ліричного акту може перетворитися на процес, який може закінчитися легким (а іноді і не зовсім) травматизмом.

Висновок: Ні – затягнутому сексу. Так – якісному сексу.

Концентруватися на тривалості сексу не слід

4. Чи можна розмовляти під час сексу?

Найпряміша і дієва дорога до головного жіночого "ерогенного" органу – мозку – проходить через наші вуха. Тому шепочіть і нашіптуйте, передавайте свої емоції і захоплення – заряджайте кохану. У жінок теж є ерекція, яку разом з лубрикацією потрібно живити і підтримувати. Жіночий мозок, потонувши в освічених завдяки вашим приємним словами ендорфінах, пошле сигнали по нервах безпосередньо до її залоз, що виділяють мастило. І вона збудиться.

Висновок: Ні – мовчанню або довгим розмовам під час сексу. Так – лагідним словам.

Філософським бесідам не місце у ліжку

5. Чи потрібно говорити про анальний секс або краще відразу діяти?

Природа мегараціональна і за мільйони років історії людства блискуче відточила наші органи до вузькопрофільної функціональної досконалості. Мозок – щоб думати і еволюцію вершити; серце – кров качати; легені – дихати; шлунок – перетравлювати; анальний прохід – щоб... Не для злягання – точно, адже він ніяк не пов'язаний з геніталіями і зачаттям. Але! Так думає природа. А ми з вами? А ми придумали секс для задоволення. І це його єдиний і всепоглинаючий функціонал, тому тут всі способи, входи і проходи годяться, якщо вони приносять радість. Однак не кожна жінка (та, чесно скажемо, і чоловік) готова до радісного аналу. Тут багато чого намішано – від етики з естетикою до фізіології. Тому якщо хочете з "чорного ходу", домовляйтеся: ці "двері" придумані для іншого. І не кожен готовий їх відчинити.

Висновок: Ні – анальному сексу без запрошення. Так – входженню в "задні двері зі стуком".

Не забувайте, що секс має приносити вам обом задоволення. Кохайтеся і кайфуйте, а також не забувайте ділитися своїми побажаннями та фантазіями.

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