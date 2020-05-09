Топ-5 продуктів, які позитивно впливають на здоров'я зубів

Фахівці назвали 5 продуктів, які позитивно позначаються на здоров'ї зубів. Розповідаємо, що потрібно додати до свого щоденного раціону, аби вам не довелося переживати за свою усмішку.

На першому місці рейтингу опинився сир, який містить білок і кальцій. Ще у 2013 році з'являлися результати дослідження фахівців, які встановили, що сир – найкращий продукт для перекусів, оскільки перешкоджає розвитку карієсу і зміцнює зуби. Білок, що міститься в ньому, швидко усуне відчуття голоду.

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Друге місце рейтингу дісталося зеленому чаю. Завдяки фтору, що міститься у напої, зуби стають міцнішими і не жовтіють з роками. Також зелений чай багатий корисними антиоксидантами, які істотно уповільнюють процес окислення. Вони також допомагають боротися з пародонтозом.

Третю позицію у переліку посідає морква, яка містить нутрієнти. Тверда структура коренеплоду очищає емаль та покриває її особливим складом, що захищає її від нальоту. Фактично, перекус морквою можна порівняти з чищенням зубів.

Пам'ятайте про те, що раціон має бути збалансованим

Четверте місце посіла ріпчаста цибуля, що має тверду структуру і антибактеріальний ефект.

Фахівці також рекомендують вживати якомога більше риби, що сприяє відновленню емалі. У сардині, тунці, лососі і скумбрії міститься велика кількість кальцію і вітаміну D. Омега-3 істотно знижує ризик появи захворювань ясен.

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