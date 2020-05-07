Що буде з вашим організмом, якщо регулярно їсти арахісову пасту

Арахісова паста – відмінна альтернатива тваринних білків. Її можна використовувати для бутербродів, готувати на її основі заправки і соуси, начинки для десертів. При цьому регулярне вживання арахісової пасти пов'язане з деякими позитивними ефектами.

Ось деякі з корисних властивостей регулярного вживання арахісової пасти.

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Ризик серцевих захворювань

У арахісі багато мононенасичених жирів, що робить його корисним для серця продуктом. У дослідженні 2015 року було показано, що вживання 30 грамів арахісової пасти на тиждень допомагає знижувати ризик смертності у цілому і від серцево-судинних захворювань зокрема.

Арахісова паста ідеально підходить для сніданку

Почуття насиченості

Арахісова паста – поживна і допомагає довше зберігати відчуття насичення. Тост з цільнозернового хліба з арахісовою пастою, бананом і насінням на вибір може стати відмінним перекусом навіть для тих, хто сидить на дієті.

Ризик діабету

Вживання арахісової пасти може впливати на ризик діабету. Так вживання однієї столової ложки пасти мінімум п'ять разів на тиждень пов'язали зі зниженням ризику розвитку діабету на більш ніж 20%.

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