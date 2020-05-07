7 помилок, які свідчать про те, що ви харчуєтесь неправильно

Професійні лікарі-дієтологи виділили 7 найпоширеніших помилок і слабкостей у харчуванні більшості людей, які приводять їх не тільки до ожиріння, але і до багатьох хвороб. Перевірте себе, адже є ймовірність, що деякі з них властиві і вам.

Отже, до вашої уваги сім харчових гріхів кожної людини.

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Гріх №1: Їсте дуже багато

Більшість людей у розвинених країнах їдять сьогодні значно більше, ніж потрібно для покриття їх активностей. Офісному працівнику достатньо з'їдати їжі приблизно на 2000 калорій на день, натомість він їсть стільки, скільки потрібно людині, що займається, наприклад, ручною рубкою лісу.

Перегляньте розмір своєї звичної порції

Гріх №2: Їсте занадто жирне

У багатьох розвинених країнах ожирінням страждає понад 50% населення, і одна з основних причин такого явища – споживання надто великої кількості жирної їжі, яка до того ж дуже калорійна. Тим часом, ожиріння – це не тільки естетично некрасиво, але й небезпечно: воно призводить до безлічі захворювань, від серцево-судинних аж до онкології. Згадайте про це, коли наступного разу будете робити покупки у магазині. Постарайтеся вибирати пісні варіанти продуктів. Наприклад, замість вершків – нежирне молоко, замість свинини – курячу грудку без шкірки. Важливо не кидатися і в іншу крайність – на продукти з маркуванням "знежирене". У них часто міститься дуже багато шкідливих добавок, що нівелює користь їхнього "знежирення".

Гріх №3: Їсте дуже солодке

Чи знаєте ви, що до 8-го століття людство жило без цукру і прекрасно себе почувало? А от сьогодні ми їмо в десятки, якщо не сотні, разів більше цукру, ніж наші предки за цілу сотню років тому. Причому, робимо це, часто навіть не помічаючи, тому що цукор додається в багато продуктів харчування, в яких його начебто бути не повинно, наприклад, в майонез. Візьміть собі за звичку відслідковувати споживання цукру і уважно читати етикетки на готових продуктах. Пам'ятайте, що одна плитка шоколаду – це третина або чверть вашої денної норми калорій.

У вашому раціоні надто багато солодощів

Гріх №4: Їсте незбалансовано

Відмовлятися від жодної з поживних речовин не потрібно, адже вашому організму потрібні і білки, і жири, і вуглеводи. Важливо дотримуватися калорійності і правильного балансу, який залежить від вашого способу життя і ваших фітнес-цілей. Наприклад, якщо ви худнете, намагайтеся зробити основою свого раціону білкові продукти. Якщо багато тренуєтеся або займаєтеся фізичною роботою, вживайте достатньо вуглеводів – це ваше основне джерело енергії. І так далі. Але це не означає, що потрібно зовсім відмовлятися від жирів. Не забувайте про те, що безліч корисних елементів засвоюються організмом лише у випадку збалансованого харчування без крайнощів.

Гріх №5: Їсте невчасно

Всі знають приказку про "сніданок з'їж сам, обідом поділися з другом, а вечерю віддай ворогові", але далеко не всі її дотримуються. Багато жителів міст часто повноцінно харчуються лише раз на день, і то на ніч. Не кажучи вже про те, що насправді їсти слід не 3, а, бажано, з рівними проміжками 4-6 разів на день: обов'язковий сніданок, обід і вечеря, а між ними 1-3 невеликі перекуси. Такий режим допоможе підтримувати метаболізм на високому рівні, не голодувати, а отже і не переїдати, коли добралися до їжі.

Скільки разів на день їсте ви?

Гріх №6: Їсте неправильно приготоване

Уникайте продуктів, які зазнали сильної промислової переробки, а якщо готуєте самі, віддавайте перевагу здоровим методам готування. Вони включають відварювання, приготування на пару і грилі, запікання і тушкування. А ось від смаження на олії або у фритюрі слід відмовитися.

Гріх №7: Їсте неусвідомлено

Майже всі перераховані вище гріхи часто – результат незнання. Ми живемо у XXI столітті, розбираємося у безлічі речей, але досі часто мало знаємо про те, що поміщаємо у свій організм з їжею. Про те, яким паливом заправляємо свій автомобіль, знаємо, а чим маємо своє тіло – не замислюємося. Чи не час почати ставитися до цього важливого аспекту свого життя серйозніше й уважніше? Вивчайте теорію і практику харчування: скільки його потрібно вашому тілу, які нутрієнти, вітаміни та мінерали йому необхідні, від яких продуктів краще взагалі відмовитися і т.д. Це – найефективніший спосіб перестати "грішити" в харчуванні!

Ви їсте, аби їсти

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