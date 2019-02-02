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ТОП-5 продуктів, які додають енергії взимку

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Продукти з високим вмістом вітаміну D - фото 1
Продукти з високим вмістом вітаміну D

Медики назвали продукти з високим вмістом вітаміну D, який є дуже важливим для здоров'я серця та психіки. Зазвичай, він виділяється під впливом сонячних променів, однак взимку людям бракує його. Ці смаколики компенсують ясні дні та покращать настрій!

Хмарна та сніжна погода може дарувати хороший настрій у період очікування чуда та нового року, однак останні місяці зими є найскладнішими для людей після затяжних свят. Щоб повернутись до нормального стану, покращити здоров'я та самопочуття, варто переглянути свій раціон та додати до нього ці продукти з вітаміном D.

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Риба. Найбільше вітаміну D містять сардина, тунець та сьомга. До того ж, у них чимало Омега-3 та білків, які позитивно впливають на роботу серця, мозку та м'язів.

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Продукти з високим вмістом вітаміну D

Кисломолочні продукти. Кефір та ряжанка позитивно впливають на мікрофлору кишківника, допомагають боротись зі шкідливими мікроорганізмами та повернути метаболізм у норму.

Продукти з високим вмістом вітаміну D - фото 305273
Продукти з високим вмістом вітаміну D

Курячі яйця. Не важко здогадатись, що вітамін D ховається у жовтках, тому від них не варто відмовлятись навіть тоді, коли ви на дієті. Традиційний сніданок допомагає імунній системі нормально функціонувати, а завдяки холіну та пігментам каротиноїдам покращується зір та робота мозку.

Продукти з високим вмістом вітаміну D - фото 305272
Продукти з високим вмістом вітаміну D

Яловича печінка. Вона має не лише вітамін D, а й вітаміни груп А, В, Е, К, а також корисні амінокислоти. Взимку страви з цим продуктом підіймають імунітет, а також допомагають вивести зайвий холестерин.

Продукти з високим вмістом вітаміну D - фото 305271
Продукти з високим вмістом вітаміну D

Шампіньйони. Цей найпопулярніший вид грибів є чудовим джерелом вітаміну D, а також здатен замінити м'ясо у раціоні.

Продукти з високим вмістом вітаміну D - фото 305270
Продукти з високим вмістом вітаміну D

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Джерело: newsyou.info
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