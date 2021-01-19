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ТОП 5 порад, як можна використовувати засіб для миття вікон: не лише для скла
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Засіб для миття вікон дозволить не лише повернути скляним та дзеркальним поверхням красивий вигляд, адже може використовуватись і в інших ситуаціях. Як ще можна застосовувати побутову хімію – читайте далі.
Звичайна побутова хімія має чимало способів використання у рамках безпечних правил. Тож і засіб для миття вікон може стати у пригоді не лише кілька разів у рік, коли потрібно навести лад у домі.
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Як можна ще користуватись засобом для миття вікон?
- Щоб почистити маркерну дошку. Якщо у вас вдома є діти або вам подобається записувати плани на такій дошці, то є шанси, що написи або малюнки з часом можуть погано стиратись. У таких випадках достатньо розпилити засіб для миття вікон на ганчірку та добре протерти дошку.
- Щоб позбутись слідів жиру на кухні. Якою б ідеально чистою не була кухня, але біля плитки завжди з'являється жир після активного приготування страв. Відмити його водою та засобом для миття посуду буває нелегко, тому можна розпилити на брудні місця засіб для вікон та залишити на кілька хвилин. Після цього достатньо просто протерти поверхню.
- Щоб навести лад у ванній кімнаті. Засіб для миття вікон допомагає повернути блиск кранам та подібним поверхням, а також зробить чистим унітаз. Просто нанесіть засіб, залиште на 5-10 хвилин та змийте водою.
- Щоб помити підлогу. Якщо у вас закінчився спеціальний засіб для цього, то не варто засмучуватись. Додайте трішки рідини для миття вікон до води і все. Але варто бути обережними із дерев'яною підлогою, адже для неї такий варіант буде не найкращим. Тим часом інші матеріали не зазнають шкоди від такого варіанту миття.
- Щоб освіжити меблі на дачі. Зазвичай, на столах та стільцях, які тривалий час стоять на вулиці, виникає шар бруду, який не так легко зняти. Тому можна просто розпилити засіб для миття вікон на всі забруднені поверхні, залишити на 5 хвилин та протерти чистою ганчіркою.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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