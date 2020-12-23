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Три способи відкрити пляшку без штопора
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Діаметр пробки в середньому складає 24 мм, а шийки пляшки 18 мм. Відкрити вино не просто, а без штопора, здається, взагалі неможливо. Але чи так це?
Витягніть пробку за допомогою саморіза і плоскогубців
Можливо вам здасться дивним, але це найбезпечніший з усіх методів, перерахованих в списку. Щоб ним скористатися потрібна певна фізична сила, але це навряд чи зупинить справжніх цінителів вина. Вкрутити саморіз в пробку, щоб він виступав від поверхні приблизно на півтора-два сантиметри. Обхопіть плоскогубцями його капелюшок і потягніть на себе, щоб витягнути пробку. Замість плоскогубців можна використовувати молоток.
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Проштовхніть пробку всередину
Для початку проткніть пробку гострим предметом. Це дозволить знизити тиск в ємності. Тепер спробуйте проштовхнути її пальцем в пляшку. Якщо буде важко, скористайтеся будь-яким відповідним за розміром предметом з тупим кінцем, наприклад, маркером або зворотною стороною дерев'яної ложки.
Скористайтеся насосом
Як ви вже зрозуміли, ми не шукаємо легких шляхів. І якщо у вас під рукою немає штопора, але десь прихований насос, яким зазвичай накачують м'ячі, то сміливо можете скористатися ним, щоб відкоркувати пляшку улюбленого вина. Все дуже просто: проткніть пробку посередині і акуратно закачайте повітря в пляшку. Через підвищення тиску воно потроху почне виходити. Не перестарайтеся, інакше пляшка може луснути.
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