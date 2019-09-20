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ТОП-5 найбільш корисних осінніх продуктів
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Вважається, що в гарбузі міститься багато калію, бета-каротину і 20% денної норми клітковини.
Головний принцип здорового харчування – вживання сезонних продуктів. Природа дбає про свої творіння, саме тому вона дає тільки те, що потрібно в певну пору року. Отримати максимальну кількість вітамінів і запастися ними на всю зиму можна, якщо вживати найкорисніші сезонні продукти.
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Яблука. Їсти цей фрукт потрібно саме з шкіркою, так як саме в ній і зосереджена велика частина антиоксидантів, клітковини і флавоноїдів. А ще корисно розжовувати яблучне насіння – так ви збагатите організм йодом і залізом.
Брюссельська капуста. Цей сорт мініатюрного овоча містить добову порцію вітаміну Д, фолієву кислоту і залізо. Брюссельську капусту вживають для відновлення зору, зниження рівня холестерину, підвищення імунітету і поліпшення роботи шлунково-кишкового тракту і головного мозку. При вагітності вона знижує ризик вроджених аномалій.
Пастернак. Цей коренеплід виступає хорошим джерелом калію і клітковини. Завдяки протиспазматичній дії, за допомогою рослини позбувалися від болів, викликаних коліками в нирках, печінці та шлунку. Пастернак служив засобом, що допомагає позбутися від каменів і відкладення солей, а також зміцнював імунітет.
Гарбуз. Цей овоч відрізняється від інших культур високим вмістом калію, бета-каротину і порцією клітковини у 20% рекомендованої добової норми. Гарбуз корисний при серцевих недугах, захворюваннях нирок і печінки, безсонні, геморої, атеросклерозі, простудних захворюваннях, подагрі, нервових розладах, проблемах із зором.
Мандарини. Цей пізній осінній фрукт вважається відмінним джерелом бета-каротину і вітаміну С. Мандарини знижують ризик ожиріння, захищає від діабету типу 2 і деяких хронічних захворювань, виводить залишки важких металів в організмі, покращує стан зубів, зміцнює кістки і відновлює тканини, дозволяє уникати поглинання холестерину кишечником і сприяє міцності кровоносних капілярів.
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