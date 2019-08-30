Що треба їсти, аби уникнути осінньої депресії

Виявлено ​​чіткий зв'язок між якістю дієти людини і ризиком розвитку у неї депресії.

Найкращою дієтою проти депресії є середземноморський раціон харчування.

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Дослідження свідчить, що у людей з переважно заданим раціоном ризик розвитку депресії на 33 відсотки нижче, ніж у людей, чий раціон менш схожий на середземноморську дієту. Традиційно таке харчування уникає оброблених харчових продуктів і продуктів з високим вмістом насичених жирів і цукру, проте дієта насичена омега-3, клітковиною, вітамінами, магнієм і поліфенолами.

Дієта може впливати на психічне здоров'я, викликаючи пошкодження мозку. Це може бути викликано окислювальним стресом (шкідливим хімічним процесом), резистентністю до інсуліну, змінами кровотоку і запаленням.

Що треба їсти, аби уникнути осінньої депресії

Протизапальні компоненти і антиоксиданти зазвичай є у фруктах, овочах, горіхах і вині (яке повинне бути випите в помірних кількостях), і можуть безпосередньо впливати на мозок, захищаючи його від окисного стресу і запалення. Запалення, в свою чергу, може впливати на нейромедіатори, відповідальні за регулювання емоцій.

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