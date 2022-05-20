ТОП 5 країн, які найбільше та найменше бойкотують російський ринок

За результатами дослідження R&D центру YouControl, помітно, що санкційний тиск на росію відрізняється від країни до країни. YouControl оцінили темпи того, як іноземні компанії виходять з ринку росії. Читайте далі та дізнайтеся результати дослідження за країнами та за секторами економіки.

R&D центр YouControl оцінив темпи виходу іноземних компаній з росії та визначив лідерів й аутсайдерів процесу економічного тиску на країну-агресора.

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ТОП 5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування:

Австралія (ELI = 4,5)

Норвегія (ELI = 4,4)

Литва (ELI = 4,3)

Великобританія (ELI = 4,3)

Південна Корея(ELI = 4,2)

ТОП 5 країн світу з найнижчим рівнем виходу бізнесу з росії:

Туреччина (ELI = 1)

Китай (ELI = 1,5)

Ісландія (ELI = 1,7)

Словенія (ELI = 1,8)

Греція (ELI = 1,8)

ТОП 5 секторів з високим рівнем бізнес-бойкотування:

Спорт (ELI = 4,6)

Бізнес-послуги (ELI = 4,4)

Медіа (ELI = 4,1)

Роздрібна торгівля (ELI = 4,0)

Технологічні компанії (ELI = 3,8)

ТОП 5 секторів економіки з мінімальним рівнем виходу іноземних компаній з росії:

Охорона здоров'я (ELI = 2,0)

Сировина та матеріали, зокрема металургія (ELI = 2,8)

Енергетика та нафтогаз (ELI = 2,8)

Легка промисловість (ELI = 3,0)

Важка промисловість (ELI = 3,0)

Критерії, за якими вимірювали індекс ELI (Exodus Level Index) – рівень виходу міжнародного бізнесу з росії:

Withdrawal – компанії припиняють діяльність або пішли з ринку росії (5 балів за 5-бальною шкалою)

Suspension – призупиняють діяльність, залишивши відкритими можливості для повернення (4 бали)

Scaling Back – скорочують лише деякі операційні процеси (3 бали)

Buying Time – продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток (2 бали)

Digging In – продовжують діяльність в росії без обмежень (1 бал)

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