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ТОП 5 країн, які найбільше та найменше бойкотують російський ринок
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За результатами дослідження R&D центру YouControl, помітно, що санкційний тиск на росію відрізняється від країни до країни. YouControl оцінили темпи того, як іноземні компанії виходять з ринку росії. Читайте далі та дізнайтеся результати дослідження за країнами та за секторами економіки.
R&D центр YouControl оцінив темпи виходу іноземних компаній з росії та визначив лідерів й аутсайдерів процесу економічного тиску на країну-агресора.
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ТОП 5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування:
- Австралія (ELI = 4,5)
- Норвегія (ELI = 4,4)
- Литва (ELI = 4,3)
- Великобританія (ELI = 4,3)
- Південна Корея(ELI = 4,2)
ТОП 5 країн світу з найнижчим рівнем виходу бізнесу з росії:
- Туреччина (ELI = 1)
- Китай (ELI = 1,5)
- Ісландія (ELI = 1,7)
- Словенія (ELI = 1,8)
- Греція (ELI = 1,8)
ТОП 5 секторів з високим рівнем бізнес-бойкотування:
- Спорт (ELI = 4,6)
- Бізнес-послуги (ELI = 4,4)
- Медіа (ELI = 4,1)
- Роздрібна торгівля (ELI = 4,0)
- Технологічні компанії (ELI = 3,8)
ТОП 5 секторів економіки з мінімальним рівнем виходу іноземних компаній з росії:
- Охорона здоров'я (ELI = 2,0)
- Сировина та матеріали, зокрема металургія (ELI = 2,8)
- Енергетика та нафтогаз (ELI = 2,8)
- Легка промисловість (ELI = 3,0)
- Важка промисловість (ELI = 3,0)
Критерії, за якими вимірювали індекс ELI (Exodus Level Index) – рівень виходу міжнародного бізнесу з росії:
- Withdrawal – компанії припиняють діяльність або пішли з ринку росії (5 балів за 5-бальною шкалою)
- Suspension – призупиняють діяльність, залишивши відкритими можливості для повернення (4 бали)
- Scaling Back – скорочують лише деякі операційні процеси (3 бали)
- Buying Time – продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток (2 бали)
- Digging In – продовжують діяльність в росії без обмежень (1 бал)
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