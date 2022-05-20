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війна Kalush

ТОП 5 країн, які найбільше та найменше бойкотують російський ринок

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ТОП 5 країн, які найбільше та найменше бойкотують російський ринок - фото 1

За результатами дослідження R&D центру YouControl, помітно, що санкційний тиск на росію відрізняється від країни до країни. YouControl оцінили темпи того, як іноземні компанії виходять з ринку росії. Читайте далі та дізнайтеся результати дослідження за країнами та за секторами економіки.

R&D центр YouControl оцінив темпи виходу іноземних компаній з росії та визначив лідерів й аутсайдерів процесу економічного тиску на країну-агресора.

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ТОП 5 країн-лідерів за рівнем бізнес-бойкотування:

  • Австралія (ELI = 4,5)
  • Норвегія (ELI = 4,4)
  • Литва (ELI = 4,3)
  • Великобританія (ELI = 4,3)
  • Південна Корея(ELI = 4,2)

ТОП 5 країн світу з найнижчим рівнем виходу бізнесу з росії:

  • Туреччина (ELI = 1)
  • Китай (ELI = 1,5)
  • Ісландія (ELI = 1,7)
  • Словенія (ELI = 1,8)
  • Греція (ELI = 1,8)

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ТОП 5 секторів з високим рівнем бізнес-бойкотування:

  • Спорт (ELI = 4,6)
  • Бізнес-послуги (ELI = 4,4)
  • Медіа (ELI = 4,1)
  • Роздрібна торгівля (ELI = 4,0)
  • Технологічні компанії (ELI = 3,8)

ТОП 5 секторів економіки з мінімальним рівнем виходу іноземних компаній з росії:

  • Охорона здоров'я (ELI = 2,0)
  • Сировина та матеріали, зокрема металургія (ELI = 2,8)
  • Енергетика та нафтогаз (ELI = 2,8)
  • Легка промисловість (ELI = 3,0)
  • Важка промисловість (ELI = 3,0)
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Критерії, за якими вимірювали індекс ELI (Exodus Level Index) – рівень виходу міжнародного бізнесу з росії:

  • Withdrawal – компанії припиняють діяльність або пішли з ринку росії (5 балів за 5-бальною шкалою)
  • Suspension – призупиняють діяльність, залишивши відкритими можливості для повернення (4 бали)
  • Scaling Back – скорочують лише деякі операційні процеси (3 бали)
  • Buying Time – продовжують діяльність, але не інвестують у розвиток (2 бали)
  • Digging In – продовжують діяльність в росії без обмежень (1 бал)

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