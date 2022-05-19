Офіс компанії Meta (Facebook, Instagram) з'явиться в Україні – Мінцифра

Голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що зустрівся з Президентом з глобальних питань компанії Meta Ніком Клеггом, та розповів деталі. Читайте далі та дізнайтеся результати зустрічі.

Основна тема зустрічі – зміна підходу Meta до модерації контенту у воєнний час.

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Оскільки Meta піддалися російській пропаганді, вони внесли полк "Азов" до списку заборонених організацій. Мінцифра хоче спільно з Meta розв'язати це питання і сприяти свободі слова та правдивому висвітленню подій в Україні.

Важливо, щоб ті акаунти, які публікують правду про війну на платформах Meta, не блокували через порушення політики платформи, щоб охоплення не падали, також щоб не блокували правдивий контент.

"Ми вже сформували стратегічні плани для співпраці — відкриття офісу в Україні (дуже цього чекаємо!), боротьбу на інформаційному фронті, підтримку платформи UNITED24 та інше. Війна вимагає сміливих рішень і дій", – прокоментував Михайло Федоров.

Також Михайло Федоров закликав Meta підтримати й фандрейзингову платформу пожертв UNITED24 – додати функціонал для донатів. У такий спосіб багато людей дізнаються про війну в Україні й зможуть підтримати нашу державу й подолати спільного ворога.

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