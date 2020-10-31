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ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
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Якщо ви шукаєте моторошний фільм, який можна подивитись з дітьми, то цей список точно підійде. Зібрали страшне кіно, яке сподобається і дорослим, і маленьким глядачам.
Страх – це доволі кумедна річ, адже те, що лякає одних, може веселити інших. А от з дітьми тут все складніше, адже їх може вразити навіть дрібний хорор. Тому Collider назвав ТОП фільмів жахів, які можна переглядати не лише дорослим, але обов'язково з дорослими.
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Важливо: Ніхто не знає, як ви чи ваша дитина сприйме будь-який з цих фільмів. Тому спершу передивіться краще самі, а тоді влаштовуйте сімейний перегляд.
Загін монстрів (The Monster Squad)
Фільм розповідає про битву добра і зла за таємничий амулет, який дає неймовірні сили власнику. За сюжетом, Граф Дракула потрапляє через часовий портал на 100 років вперед у 1987 рік. Тут він збирає загін з монстрів, серед яких мумія, перевертень та інші. Тим часом на боці добра виступає хлопчик Шон, який отримав від мами книжку із закляттями. Йому допомагає монстр Франкенштейна.
Загін монстрів, дивитись трейлер фільму онлайн:
Страшили (The Frighteners)
У невеличкому містечку Фейрвотер починають відбуваються доволі містичні події, адже люди починають помирати від того, що їхні серця неначебто стискають. У центрі сюжету колишній архітектор Френк Банністер, який після втрати дружини не може займатись своєю роботою, адже бачить померлих. Але жити якось потрібно, тож він вкладає договір з трьома примарами. Компанія має влаштовувати погроми у будинках людей, а Френк буде приходити та рятувати їх від привидів. Звісно ж, духи не надто віддані своїй роботі, тому трапляються неприємності. Особливо, коли Банністер стикається з примарою, яка є серійним убивцею.
Страшили, дивитись трейлер фільму онлайн:
Щасливий день смерті (Happy Death Day)
Після гучної вечірки Тріш прокидається у кімнаті свого однокурсника, у паніці вона ігнорує дзвінки батьків та повертається до своєї помешкання, де її вже радісно вітає сусідка. Але головній героїні не до привітань з днем народженням та тортом. Далі дівчина прямує на пари, а ввечері знову у планах вечірка, яка закінчиться для дівчини смертю. Але на цьому сюжет не завершується, адже після убивства Тріш знову проживає той самий день, намагаючись врятуватись від таємничого маніяка.
Щасливий день смерті, дивитись трейлер фільму онлайн:
Маленький магазинчик жахів (Little Shop of Horrors)
Якось працівник квіткового магазину Сеймур Крелборн блукав квітковим магазином і натрапив на дуже незвичайну рослину. Вона настільки захопила його, що він вирішив за ним доглядати та проводити дослідження. Рослина ж стала дуже популярною, тож у магазинчик регулярно приходили відвідувачі, щоб на неї поглянути. Але ніхто з них не знав, що квітка обожнює далеко не добрива, а кров. Саме це дозволяє їй швидко рости.
Маленький магазин жахів, дивитись трейлер фільму онлайн:
Паранорман (ParaNorman)
У невеличкому містечку Бліт-Холлоу мешкає хлопчик Норман, який має дуже незвичайну здібність. Він не пише вірші, не створює картини, зате може бачити та розмовляти з примарами. І це доволі корисно, адже на місто накладають прокляття, тож його атакують живі мерці. Тож тільки головний герой може припинити це.
Паранорман, дивитись трейлер фільму онлайн:
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